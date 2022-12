Benefício de R$ 1.200 para MÃE SOLTEIRA; entenda o que é e quem tem direito

Ser mãe não é uma tarefa fácil, entretanto, ser mãe solteira deve ser 10 vezes mais difícil. Pensando nisso, o Governo criou um programa que irá beneficiar esta categoria de mães com um auxílio mensal de R$ 1.200. Saiba agora como funciona, quem tem direito e como efetuar o cadastro e quando de fato o benefício será pago para as mães beneficiadas.

Conheça o Auxílio Mãe Solteira e suas peculiaridades

Este é mais um programa social que tem por finalidade, promover ainda mais a dignidade da pessoa humana. Neste caso, envolvendo as mães solteiras. O benefício Auxílio Mãe Solteira foi proposto pelo ex-deputado Assis Carvalho e a ainda deputada Erika Kokay, há 02 anos.

Tem como achar o projeto de Lei pelo número 2099/20. O objetivo do PL seria criar o auxílio que irá beneficiar as mulheres que são chefes de famílias, pagando mensalmente o valor de R$ 1.200.

Requisitos para receber o auxílio

Como todo programa social, para fazer parte dele, é necessário seguir à risca alguns critérios. No caso desse programa, os principais critérios são:

A mulher precisa ser maior de idade;

Ter a renda per capita de até meio salário-mínimo ou a renda da família – ao somar tudo – de até 3 salários mínimos;

Não ter emprego formal;

Ter sua inscrição ativa no CadÚnico;

Não ser titular em outro benefício previdenciário ou assistencial;

Ser MEI; ser contribuinte individual do INSS ou trabalhadora informal.

O pagamento será realizado por bancos públicos federais

Outra regra que foi imposta pelo Projeto de Lei, é que o Auxílio deverá ser pago apenas por bancos públicos federais, isto é, bancos particulares não irão realizar o pagamento.

O pagamento será efetuado por meio de uma conta poupança social digital. E o titular da conta será o mesmo titular do benefício, além que nenhuma tarifa ou cobrança em prol da manutenção da conta será cobrada.

Já há como se cadastrar no Auxílio Mãe Solteira?

O cadastro no Auxílio para Mãe solteira ainda não encontra-se disponível para que as interessadas se cadastrem. Uma vez que o benefício ainda não terá seu pagamento efetuado. Todavia, o esperado é que em breve mais informações sobre o assunto venham aparecer.

Quando o pagamento será realizado?

Portanto, até o dia de hoje, ainda não existe de fato um calendário para pagamento do Auxílio. Mas de acordo com o site da Câmara dos Deputados, o projeto ainda está no Senado.

Segundo o próprio site do Governo, o projeto tramita no Senado ainda, todavia, já em caráter conclusivo. Mas ele ainda será analisado pelas seguintes comissões: Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Sendo aprovado em todas as comissões, com certeza, rapidamente ele será sancionado e as mães solteiras irão se beneficiar.