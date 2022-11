Calendário para o pagamento do 13° do Auxílio Brasil já saiu? Veja atualizações!

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) havia prometido um pagamento extra do Auxílio Brasil para este ano, que seria o 13°. Mas, afinal, essa promessa foi para frente? Beneficiários do auxílio ainda não sabem se irão saca e renda no valor dobrado, como antes havia sido falado.

O Projeto de Lei (PL) que discutiria o benefício chegou a ser enviado para o Senado Federal por Alexandre de Morais, mas faltou articulação no momento de definir o orçamento.

Sendo assim, entenda a decisão e veja quais são as atualizações acerca do pagamento do Auxílio Brasil para o próximo mês.

O Auxílio Brasil continuará sendo pago em 2023?

Ainda não podemos afirmar que o nome do benefício continuará sendo Auxílio Brasil no ano que vem. Isso porque este foi o programa que substituiu o Bolsa Família em dezembro de 2021 por estar bastante associado com o governo de oposição.

Sendo assim, o governo atual alterou algumas regras do programa e instituiu, há quase um ano, o Auxílio Brasil. Entretanto, com o retorno do governo petista no ano que vem, o Bolsa Família volta em pauta e os beneficiários ainda não sabem qual programa irá vigorar a partir do ano que vem.

Porém, apesar disso, já é seguro afirmar que algumas mudanças já estão previstas para 2023 e outras ainda estão sendo discutidas. Sendo assim, por enquanto, podemos continuar chamando o maior programa de transferência de renda do país, atualmente, de Auxílio Brasil.

Então, é correto afirmar que o benefício, ainda que com outro nome, continuará sendo pago às famílias de baixa renda, obrigatoriamente inscritas no programa de CadÚnico. Entretanto, quais serão as mudanças esperada?

Assim como o antigo Bolsa Família, o benefício voltará a exigir que as famílias que recebem o pagamento mensal não só garantam que suas crianças e adolescentes mantenham a frequência na escola, como também apresentem sua carteira de vacinação em dia.

Essas medidas são obrigatórias e servem como contrapartidas para que a população em situação de vulnerabilidade social continuem recebendo seus benefícios.

Além disso, é provável que o auxílio pague, em média, R$ 600 mensalmente juntamente com o adicional de R$ 150 por criança de até seis anos na família.

13° Auxílio Brasil será pago?

Bom, mas e quanto ao 13° prometido pelo atual governo? Ele será pago?

Nesse caso, a resposta é não. Isso porque depois da promessa. mesmo com o Projeto de Lei elaborado pelo ministro Alexandre de Morais, a proposta não foi para frente e não foi articulada.

Sendo assim, o pagamento do décimo terceiro salário do Auxílio Brasil, expectativa dos beneficiários, não foi sequer votado no Senado Federal.

Calendário de pagamento

Entretanto, a próxima parcela do Auxílio Brasil já tem data para ser repassada aos beneficiários. A regra para o pagamento segue, normalmente, o número final do NIS.

Dessa forma, segue o calendário: