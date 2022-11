O que vai acontecer com os preços da gasolina? O litro pode voltar a custar R$ 8,00?

Todo mundo se lembra de quão alto eram os preços do litro de gasolina nas bombas dos postos de combustíveis na primeira metade deste ano, não é mesmo? Por isso, o aumento consecutivo nos valores, registrados atualmente, estão assustando motoristas.

Por ser de uso frequente e, em muitos casos, indispensável, a gasolina cara pode comprometer bastante o orçamento das famílias brasileiras.

Pensando nisso, vamos explicar melhor o cenário de alta nos preços e discutir quais são as perspectivas quanto aos combustíveis para esse final de ano e para o início do ano que vem.

Sendo assim, confira as informações e veja o que está acontecendo. Afinal, o preço da gasolina vai continuar aumentando?

Aumento nos preços dos combustíveis

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANL, o valor médio registrados nas bombas dos postos do litro de gasolina subiu pela sexta semana consecutiva.

Esse dado deixa os motoristas bastante assustados visto que, há poucos meses, o preço do litro da gasolina era encontrado por, em média, 8 reais. Sendo assim, entenda o cenário atual de aumento de preços.

Apesar da alta, o valor repassado pela Petrobrás está, desde julho, sem sofrer alterações. Isso porque o valor do ICMS, imposto sobre produtos, foi fixado na categoria de combustíveis.

Dessa forma, de acordo com decisões do governo, ficou definido que o ICMS se manteria entre 17 a 18% até o final deste ano, fazendo com que os valores tivessem uma queda significativa no bolso dos brasileiros.

Porém, esse saldo positivo está diminuindo, visto os constantes aumentos no litro da gasolina.

Além disso, há um outro ponto importante que deve ser de conhecimento do consumidor. Acontece que, apesar da alta, o preço dos combustíveis repassados pela Petrobrás está com um valor abaixo do mercado internacional.

Sendo assim, o produto está em situação de defasagem, visto que os valores praticados aqui estão abaixo dos valores em cenário estrangeiro.

Então, o que pode acontecer é que a Petrobrás, baseada na política nacional de Paridade de Preço Internacional (PPI) para combustíveis, decida acompanhar o mercado de fora e, dessa forma, aumentar ainda mais os valores da gasolina e, além disso, de maneira abrupta.

Perspectivas para a gasolina nas próximas semanas

Mas, afinal, com esse aumento constante de preços dos combustíveis, quais são as perspectivas em relação aos valores desses produtos já para as próximas semanas?

Bom, como mencionado, a decisão de fixar o ICMS vai somente até o final deste ano, fazendo com que os preços possam aumentar bastante com o fim de sua vigência.

Entretanto, o presidente eleito Lula da Silva (PT) prometeu alterar a política de tabelação de preços de combustíveis. Dessa forma, a Petrobrás não acompanharia mais os valores do mercado internacional, mas consideraria apenas os custos de produção em solo nacional.

Ou seja, apesar do risco de aumento dos preços, há também a possibilidade de que o cenário se altere logo no início do ano que vem.

