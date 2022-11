LIBERADO: R$ 2,9 mil disponível através da CAIXA

Temos uma ótima notícia para os trabalhadores que exercem atividade remunerada e que fazem aniversário neste mês de novembro. Os trabalhadores que já optaram pela modalidade do saque-aniversário do FGTS podem chegar a receber até R$ 2.900 através do banco da Caixa Econômica Federal e mais uma parcela de R$ 1.000.

Isso é possível, pois o governo deu oportunidade para os trabalhadores terem opções de saques do FGTS e quem escolheu a modalidade saque-aniversário e tem saldo disponível, todos os anos o trabalhador consegue realizar o saque no mês do seu aniversário. Já o valor disponível para saque no banco da Caixa irá depender do valor total que a pessoa (trabalhador) tem na conta acumulada. Veja abaixo alguns exemplos para entender melhor.

Qual a porcentagem do FGTS que pode ser sacado?

Se você é trabalhador e tem saldo disponível do FGTS, saiba que o valor depende muito da quantidade que você tem acumulado, cada valor é uma porcentagem que pode ser sacada. Veja os exemplos e tire suas dúvidas:

Saldo de R$ 500: Trabalhador consegue sacar a metade do valor

Saldo de R$ 500 entre R$ 1.000: Trabalhador pode sacar cerca de 40% mais R$ 50 reais

Saldo de R$ 1.000 entre R$ 5.000: Trabalhador pode sacar cerca de 30% mais R$ 150 reais

Saldo de R$ 5.000 entre R$ 10.000: Trabalhador pode sacar cerca de 20% mais R$ 650 reais

Saldo de R$ 10.000 entre R$ 15.000: Trabalhador pode sacar cerca de 15% mais R$ 1.150 reais

Saldo de R$ 15.000 entre R$ 20.000: Trabalhador pode sacar cerca de 10% mais R$ 1.900

Saldo maior que R$ 20.000: Trabalhador pode sacar 5% e mais R$ 2.900 reais

Desta maneira, os trabalhadores que nasceram no mês de novembro que tem R$ 20.000 ou mais guardado no Fundo de Garantia e que já escolheram a modalidade saque-aniversário, neste mês eles poderão realizar um saque de R$ 2.900, esse valor poderá ser somando com mais 5% de R$ 20.000, que fica então o valor de R$ 1.000. Então o valor total que a pessoa poderá chegar a receber é de R$ 3.900 para sacar pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja também: Descubra como conseguir limite de R$5 MIL no Nubank

Como funciona o saque de R$ 2.900 na Caixa

É importante ressaltar que esses saques só ficaram disponíveis por até 3 meses, e já está sendo contado desde o primeiro dia do mês do aniversariante, entretanto, aqueles que fazem aniversário neste mês de novembro, tem até o dia 31 de janeiro do ano de 2023 para conseguir realizar o saque e ter o valor em mãos do FGTS saque-aniversário.

Se acontecer um caso de que a pessoa escolheu fazer o saque-aniversário mas não chegou a fazer o saque do dinheiro durante os 3 meses que estarão disponíveis, o dinheiro irá voltar para a conta do FGTS, e só ficará disponível novamente para futuros saques.

O que muitos brasileiros não sabem, é que a pessoa que opta pelo saque-aniversário, quando é demitido sem justa causa, perde o direito do saldo total, então ele só recebe da Caixa a multa de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia referente ao último trabalho.

Veja também: Aproveite a Black Friday do SERASA e quite suas dívidas por até R$ 100,00