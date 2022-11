Aprenda a usar o FGTS para amortizar as parcela de um FINANCIAMENTO

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – também pode ser utilizado pelas pessoas para efetuar pagamento de parcelas de empréstimo, amortização e até mesmo liquidação. O saldo disponível do FGTS tem como objetivo ser usado para tentar diminuir o valor de um financiamento. No entanto, não é de qualquer maneira que pode ser retirado e utilizado esse dinheiro, possui regras.

Como por exemplo, o uso do Fundo de Garantias para ser usado no caso de amortização das parcelas, o valor só é liberado em casos de financiamento imobiliário. Foi compartilhado uma pesquisa que foi realizada no mês de outubro de 2021 pelo Censo de Moradia Quinto Andar que fez uma parceria com o Datafolha, cerca de 87% da população do nosso Brasil tem como princípio em primeiro lugar a valorização de ter o imóvel próprio do que a estabilidade financeira, ou até mesmo filhos.

Fundo de Garantia para ter sua casa própria ou quitar financiamento

Então, nada mais e nada menos o fundo de garantia para os brasileiros acaba se tornando uma oportunidade de conseguir a sua casa própria, que hoje em dia é um sonho de milhares de brasileiros, mas existem também alguns pontos de condições que aceitam que o uso do fundo de garantia para abater o financiamento, Confira os pontos.

A avaliação do imóvel pode ser até R$ 1,5 milhão

É necessário que o trabalhador tenha no mínimo 3 anos contratado sob regime do FGTS. Não é preciso estar com o contrato ativo

A pessoa não pode ter outro imóvel na cidade em que trabalha ou já tem uma residência

A pessoa não pode ter um financiamento que esteja ativo no SFH – Sistema Financeiro de Habilitação.

Veja também: Descubra como conseguir limite de R$5 MIL no Nubank

Como usar o FGTS em parcelas atrasadas?

A boa notícia é que esse ano de 2022, foi liberado que os trabalhadores que têm saldo disponível do FGTS podem usar o dinheiro para quitar até 12 parcelas do financiamento de imóvel que ficou em atraso. Mas nesses casos, é preciso que o trabalhador vá até o banco em que fez o financiamento e pedir a solicitação do pagamento dessas parcelas utilizando o fundo de garantia – FGTS. Se o trabalhador quiser fazer isso, existem duas regras:

1 – O saldo disponível do Fundo de Garantia pode ser usado para fazer uma negociação do pagamento do financiamento imobiliário de até 80% das parcelas que estão em atraso. Entretanto, existe um limite, no caso só é permitido quitação de 12 parcelas, sejam elas consecutivas ou não.

2- Após isso, o saldo que fica disponível na conta do FGTS, o trabalhador pode usar para pagar as prestações em situações, se caso existir, de até 3 parcelas em atraso.

Veja também: É possível que você tenha VALORES ESQUECIDOS: aprenda a consultar!