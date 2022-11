Dicas INDISPENSÁVEIS para economizar gasolina

Que o valor médio pelo litro da gasolina não está mais como foi há alguns meses atrás, isso é verdade. Mas para grande parte da população brasileira, o preço do combustível nas bombas continua sendo caro e, por isso, não dá para sair esbanjando por aí.

Com o final de ano chegando e com essa sequência de feriados, é comum que milhões de brasileiros peguem estrada para viajar e aproveitar essa reta final e virada para o próximo ano.

Pensando nisso, separamos uma lista com dicas incríveis para você economizar gasolina e valorizar melhor aquilo que você paga frequentemente.

Sendo assim, confira quais são as dicas que vão auxiliar muito neste processo e veja o seu dinheiro ser melhor aproveitado quando o assunto é combustível!

Perspectivas para o preço da gasolina

Durante a primeira metade de 2022, vimos os preços nas bombas de combustíveis aumentar bastante, o que fez com que a utilização desse produto hoje, tão essencial, ficasse dificultada, visto que comprometia bastante o orçamento do brasileiro.

Entretanto, com medidas do governo, uma taxa específica de imposto, o ICMS, foi fixada para a categoria de combustíveis, fazendo com que o preço caísse e se tornasse mais acessível.

Porém, mesmo com as taxas ainda congeladas e sem mudanças na tabela de preço definidas pela Petrobrás, a ANL – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registrou, pela sexta semana consecutiva, aumento nos preços médios do litro do combustível nas bombas.

As informações foram divulgadas no início da semana e alertam o consumidor para outro ponto importante. Apesar do aumento de preço, a Petrobrás está repassando o combustível por um preço abaixo do mercado internacional.

Isso significa dizer que estamos passando por uma defasagem que, apesar do crescimento, os valores ainda não estão de acordo com o cenário estrangeiro. Mas, afinal, por que isso importa?

Acontece que a política de preços adotada pelo país é o modelo de Paridade de Preço Internacional (PPI). Dessa forma, caso a Petrobrás resolva acompanhar as indicações, o valor do preço médio da gasolina pode subir ainda mais para os consumidores e de forma abrupta.

Dicas para economizar gasolina

Sendo assim, é importante cuidar bem não só do carro, mas também do nosso bolso. Pensando nisso, em contexto de viagens de fim de ano, veja o que você pode fazer para economizar com gasolina.

Antes de sair para viagem, faça revisão no seu carro, chegando o alinhamento, os níveis do pneu, motor, vela, dentre outros pontos importantes.

Nesse sentido a dica de ouro para economizar combustível é: cheque também se está tudo certo com a sua injeção eletrônica. Isso porque é ela quem vai nos ajudar nesse processo de economia de gasolina.

Sendo assim, a estratégia é que, ao invés de você soltar o carro em ponto morto em uma decida, mantenha a marcha engatada que, com a marcha reduzida, como se fosse um freio motor, isso traz uma economia total de combustível nesse processo.

Isso porque enquanto o carro está com a marcha engatada, ele não gasta nada de combustível.

Outro ponto importante para se levar em conta é: o alinhamento e geometria, além de economizar combustível, economiza pneu. Além disso, o carro fica com uma rolagem melhor.

É indicado também que você deixe o carro fluir bem, sem acelerar muito e sem ficar esticando muito as marchas. Vale lembrar que, nas estradas, o consumo de combustível é menor que nas cidades, isso justamente porque a troca de marchas, freios e aceleramentos são reduzidos.

