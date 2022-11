Passo a passo para RESGATAR R$ 4,5 MIL através do Caixa Tem

A modalidade de crédito está disponível por meio do aplicativo do CAIXA Tem aos beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.

Nesse sentido, mesmo se negativado, o cidadão tem a chance de solicitar um valor de até R$ 4,5 por taxas menores de juros e com melhores condições de pagamento.

Sendo assim, se você tem interesse em solicitar esse dinheiro extra, confira por aqui como essa modalidade funciona e como pedir o valor.

CAIXA Tem

O aplicativo CAIXA Tem foi lançado em 2020 e reúne nele, uma série de recursos e de utilidades. Nele, é possível ter acesso a serviços sociais e a transações bancárias.

Inicialmente, foi criado para disponibilizar as parcelas do Auxílio Emergencial e, depois, o Saque Emergencial do FGTS. Entretanto, atualmente ele conta com diversas outras funcionalidades.

Nesse sentido, a conta do CAIXA Tem é, também, uma conta poupança, mas sem qualquer custo adicional ao usuário. Além disso, os outros recursos funcionam como qualquer outra conta digital, no qual é possível realizar transferências, utilizar o PIX, fazer compra online, pagar boletos, e mais.

Para acessar o CAIXA Tem pelo site, acesse o link (https://bit.ly/3gEJhDN). Mas caso você prefira utilizar pelo app, baixe o CAIXA Tem pelo link (https://bit.ly/3XxA8xk).

Veja também: Cobranças indevidas em cima do valor do empréstimo pelo Auxílio Brasil; como cancelar?

Modalidade de crédito disponível: quem pode participar?

Outra funcionalidade agora liberada pela Caixa Econômica Federal é a possibilidade de solicitar e sacar um empréstimo com condições especiais de juros mais baixos e pagamento facilitado.

A vantagem é que, utilizando esse empréstimo, em detrimento aos outros, a aprovação de crédito não considera os históricos em seu nome, dessa forma, mesmo que negativado, o valor é liberado.

Nesse caso, os valores são de até R$ 4.500, visto que há um limite da porcentagem total que você poderá destinar para o pagamento das parcelas.

Ou seja, o empréstimo consignado, nesse caso, é aquele que você solicita através do seu Auxílio Brasil. Sendo assim, justamente por estar vinculado ao benefício, o valor é concedido de forma facilitada, visto que a cobrança das parcelas são feitas diretamente através da folha de pagamento do auxílio.

Por isso, cuidado ao solicitar um valor somente por solicitar, visto que as parcelas são descontadas, mês a mês, no pagamento do seu benefício com juros.

Veja também: Mulheres podem sacar R$ 1.000,00 na CAIXA: confira o passo a passo e aprenda a SOLICITAR

Como solicitar o valor?

Caso você se interesse em solicitar o empréstimo, acesse o aplicativo pelo link disponibilizado acima e simule o empréstimo em “Simular e Contratar”. Logo depois, selecione a opção “Consignado”.

Assim, você terá acesso à informações como a taxa de juros do empréstimo consignado, o prazo de duração do contrato, o valor de cada parcela que será cobrado em sua folha de pagamento, o valor de recebimento, caso você contrate e também o valor total que você pagará somando todas as parcelas com os juros atribuído.

Ao confirmar o empréstimo, o valor entrará para análise e, se aprovado, ele terá até uma semana para cair na sua conta do Auxílio Brasil.