Bradesco oferta cursos GRATUITOS e a distância para toda população: mais de 80 opções!

Quer melhorar o seu currículo e se destacar no mercado de trabalho? Veja essas dicas incríveis de cursos que estão disponíveis em formato online e de forma gratuita.

Atualmente, a Fundação Bradesco possui mais de 80 opções de cursos disponíveis, com carga horária variada e em diversas áreas. Além disso, é válido ressaltar que todos eles possuem emissão de certificado ao concluir.

Sendo assim, não perca tempo e se inscreva em um curso em sua área de interesse, seja por capacitação ou, até mesmo, para entrar em novos campos. Veja as principais opções que separamos para você com diferentes níveis.

Fundação Bradesco – Escola Virtual

Através da plataforma Escola Virtual, a Fundação Bradesco está oferecendo mais de 80 cursos inteiramente gratuitos e à distância para você que pensa em melhorar suas habilidades e conhecimentos em sua área ou, até mesmo, trilhar novos caminhos profissionais.

A disponibilização de cursos é uma forma de democratizar o ensino e o conhecimento e possibilitar que, com acesso à internet, todos possam ter a oportunidade de estudar e se capacitar.

Pensando nisso, os cursos da Bradesco são altamente flexíveis para que você realize os módulos onde e quando quiser, a depender de sua disponibilidade..

As explicações são completas e o curso é todo dividido por módulos, onde cada um deles abordará os temas, em ordem, do curso escolhido.

Sendo assim, a variedade de áreas disponíveis para estudo também chama atenção, contando com 17 cursos em Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 1 curso preparatório em Enem e Vestibulares, 8 cursos em Metodologias de Aprendizagem, 14 cursos em Negócios e Inovação, 13 cursos em Produtividade, 19 cursos em Programação e, por fim, 11 cursos em Tecnologia da Informação.

Dessa forma, você tem a oportunidade de estudar de graça e começar quando quiser para turbinar o seu currículo e obter mais chances de se destacar no mercado de trabalho.

Ao final do curso, quando aprovado, você poderá emitir o seu certificado de conclusão.

Veja também: Cursos com CERTIFICADO: vagas gratuitas nas áreas de finanças, gestão e educação

Como se inscrever

Antes de mais nada, a dica que temos para você é: não se atenha a um curso só! Aproveite que o tempo de duração é considerado curto e, dessa forma, você poderá complementar suas habilidades e conhecimentos se matriculando em cursos com temas parecidos ou, até mesmo, com títulos e áreas de atuação bem distantes.

O importante é que você busque se adaptar e, enfim, melhore o seu currículo.

Para se matricular é bastante simples, basta você acessar a plataforma “Fundação Bradesco – Escola Virtual” (https://www.ev.org.br/).

Dessa forma, você poderá optar por dois caminhos diferentes: ou você seleciona “Mostrar todos os cursos”, no qual todas as opções serão apresentadas juntas ou você pode também clicar no quadrinho correspondente a uma das sete áreas disponíveis, que foram anteriormente mencionadas.

Caso opte pela segunda opção, a lista de cursos será aberta por área e você poderá escolher qual é o título que mais te interessa.

Nessa mesma página, você terá as informações do tempo de duração dos cursos, que é normalmente de poucas horas, o nível de instrução, dividido entre “iniciante”, “intermediário” e “avançado” e um breve resumo sobre o conteúdo.

Quando algum te chamar atenção, você pode clicar em sua caixinha correspondente e, logo depois, em “Quero me matricular”. Sendo assim, você só precisará fazer login no site, confirmar a opção de curso e começar!

Bons estudos.

Veja também: Fundação oferece bolsas de estudo de até 100% em cursos de GRADUAÇÃO: vagas presenciais e semipresenciais!