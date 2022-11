APP libera empréstimo de até R$ 10 MIL sem precisar esperar dias pela aprovação

Está precisando de um dinheiro extra para conseguir pagar as suas contas ou investir como quiser? Se o processo de solicitação, análise e, enfim, aprovação, pode te desanimar um pouco, vejas essa dica e não passe estresse mais.

Agora existe um aplicativo que todo esse processo para pedir por um empréstimo acontece de forma bem rápida e tranquila. O app 99Pay permite empréstimos pessoais de até 10 mil reais.

Sendo assim, veja como esse processo funciona e o que você precisa fazer para receber o dinheiro e poder usá-lo como precisar.

O que é um empréstimo pessoal?

Um empréstimo é quando você requer um dinheiro a um banco ou instituição financeira, por necessidade de pagar contas ou para investir, e recebe um valor combinado, conforme contrato, de maneira “emprestada”.

Sendo assim, você pagará a quantia, normalmente, de forma parcelada após a solicitação e liberação do dinheiro. Nesse caso, você precisará pagar, nas parcelas, os juros, as taxas e os valores da correção monetária em cima desse montante requerido.

Porém, o processo pode ser um pouco complexo. Isso porque, ao solicitar, a instituição credora faz uma análise de risco, que é quando ela usa os seus dados para pesquisar e saber se você será ou não um bom pagador, cumprindo com o contrato firmado.

Dessa forma, ao depender do seu histórico, as condições podem ser facilitadas e as taxas podem ser maiores ou menores. Devida a alta possibilidade do valor se transformar em uma bola de neve, é importante que você entenda todas as nuances desse processo de empréstimo.

Atenção na decisão!

Sendo assim, um empréstimo pessoal é aquele que a solicitação é realizada para o uso próprio do solicitante. Se aprovado, o dinheiro requerido é depositado em sua conta de titularidade.

Por toda essa facilidade, é extremamente importante que o empréstimo deva ser bastante pensado e só solicitado em último caso, visto que as taxas podem ser muito altas.

Por isso, é importante lembrar que o solicitante não pagará apenas o dinheiro que irá pegar emprestado, mas sim um valor com todas as correções e reajustes.

Quais são as condições para solicitar o empréstimo?

Enfim, considerando todos esses pontos, existe um aplicativo que te oferece boas condições de empréstimo pessoal, visto que a análise se dá de forma rápida.

O app 99Pay, carteira digital da empresa 99, disponibiliza empréstimos aos clientes que requererem a modalidade de crédito pessoal, chama de “99 Empresta”. dessa forma, os valores solicitados podem variar de 500 reais à 10 mil reais por titular.

A empresa prevê que, até o segundo semestre do ano que vem, sejam atendidas mais de 10 milhões de pessoas ao todo. Sendo assim, eles prometem uma análise simplificada que envolva reconhecimento facial, evitando, dessa forma, golpes e fraudes.

Mas atenção às taxas! Isso porque elas podem variar de 2 a 10% em cima das parcelas cobradas mensalmente.

Para solicitar, baixe o aplicativo 99Pay e consulte todas as condições (https://bit.ly/3GMofh6).