Cursos com CERTIFICADO: vagas gratuitas nas áreas de finanças, gestão e educação

Oportunidade para você que pensa em melhorar o seu currículo e se destacar no mercado de trabalho!

A FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado anunciou vagas em 15 cursos de Gestão, Educação e Finanças, todos online e gratuitos e, além de tudo, com emissão de certificado ao concluir!

Todos os cursos contam com emissão gratuita de certificado em sua conclusão, então não perca tempo de estudar nessa que é a instituição pioneira de ensino no Brasil.

Sendo assim, separamos essa lista para você com todas as opções de cursos disponíveis. Saiba mais e veja como se inscrever.

Sobre a FECAP

É importante destacar que estamos falando da mais antiga certificação de utilidade pública do país. Fundada há mais de cem anos, em 1902, a Fecap é pioneira e referência em gestão de negócios. Além disso, seus cursos possuem nota máxima de 5 pontos no MEC.

Nesse sentido, a instituição possui programas bem consolidados de graduação e pós-graduação. Atualmente, estão abertas também as inscrições para os cursos superiores de bacharelado através do “Vestibular Desafio”, que conta não só com provas internas, como também com a nota obtida pelo Enem.

Os cursos de ensino superior são, em sua grande maioria, presenciais, mas há outros três que podem ser realizados de forma semipresencial.

Entretanto, atualmente, a instituição está oferecendo cursos capacitação, todos realizados de forma online e, o melhor, de graça. Os certificados podem ser emitidos na conclusão e, sendo assim, você terá a oportunidade de incluir o nome dessa renomada instituição em seu currículo.

Cursos disponíveis

Como já mencionado, ao todo, são 15 cursos abertos, todos com foco em gestão, finanças e educação.

Nesse sentido, os tópicos abordados podem servir como bons pontos de partida ou, até mesmo, capacitação para você que deseja novos aprendizados e, consequentemente, rechear o seu currículo com boas práticas.

Antes de mais nada, para se inscrever em qualquer uma das 15 opções gratuitas listadas abaixo, você pode acessar o próprio site da instituição em “Curta Duração – FECAP” através do link https://www.fecap.br/curta-duracao/#.

Feito isso, escolha o curso de sua preferência, clique na opção “Inscreva-se”. Sendo assim, o site te encaminhará para a página de inscrição de dados.

Sendo assim, os veja quais são os cursos disponíveis separados por suas respectivas áreas.

Educação

Blended: Possibilidades para Inovar o Processo de Ensino-Aprendizagem; Formação de Tutores para o EAD no Ensino Superior; Dicas para Produção de Vídeo-aulas; Introdução ao Ensino por Competências e Objetivos de Aprendizagem; Videoconferência: Incentivo e Boas Práticas do Uso das Câmeras de Vídeo.

Gestão

Autogestão de Carreira; Comunicação Não-Violenta; Inteligência Emocional na Formação de Líderes; Liderança de Pessoas na Prática; Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras; Resolução de Problemas e Tomadas de Decisão.

Finanças

Básico de Técnica em Riscos Pessoais (VG/AP); Demonstração de Fluxo de Caixa; Introdução ao Mercado de Ações; Simples Nacional.

