Perder o benefício do INSS por causa de redes sociais: é possível? Entenda!

Com a tecnologia avançada, não foi somente as redes sociais que surgiram, a tecnologia também pode ajudar vários órgãos a vários requisitos, principalmente a analisar o beneficiário. Hoje em dia, são milhares de brasileiros que usam redes sociais, e compartilham tudo através dela, principalmente a sua vida.

Com isso, os órgãos do governo, como por exemplo o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – também utiliza as redes sociais em seu favor, fazendo pesquisas nos perfis das pessoas para trazer uma confirmação real se o que elas fazem e falam condiz com a realidade, e assim pode analisar também se realmente merece receber o benefício.

Um exemplo que muitos brasileiros não imaginam é que casos de solicitação de benefício por incapacidade, existem diversos peritos e até mesmo servidores que vão até as redes sociais dos segurados para verificar se ele está falando a verdade e analisar as condições que eles descrevem no processo que condiz com a realidade, ou seja, se são verdadeiras.

Perito do INSS nas redes sociais

Essa técnica está se tornando muito comum entre os peritos, e muitos brasileiros não imaginam o que isso pode causar, por isso, o indicado é sempre falar a verdade da sua real condição. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – também se adaptou a essa técnica, os peritos estão começando a utilizar as redes sociais como Facebook e Instagram, onde a maioria das pessoas postam fotos e movimentos do seu dia a dia expondo a sua condição de vida.

Devido a esses critérios, a rede social se tornou uma ótima opção para os peritos do INSS verificarem quem está mentindo e quem está falando a verdade, ou seja, o perito vai analisar se realmente a pessoa está incapacitada que faz jus ao benefício por incapacidade, seja temporária ou não.

Os peritos colocam também algumas observações no exame físico sobre as redes sociais no laudo SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Aconteceu um exemplo em que descreveu no exame que nas postagens das redes sociais determinada pessoa estava frequentando festas, piscinas se movimentando normalmente, diferente do que fala para a perícia.

Evidentemente, as redes sociais não serão a única fonte para o perito analisar a condição da pessoa, pois nem sempre o que posta nas redes sociais, fotos, não condiz realmente com a nossa realidade, mas é bom ficar esperto já nesses pontos. Entretanto, o perito pode fazer uma comparação com o relato da pessoa, com os documentos e também com o que achou nas redes sociais.

Veja também: Segurados do INSS podem receber as parcelas do Auxílio Brasil? Tire suas dúvidas!

Redes sociais ajudam analisar critérios para incapacidade

Para você entender melhor, fizemos uma pequena lista para entender quais pontos nas redes sociais em fotos e vídeos podem mostrar incompatibilidade com benefícios por incapacidade solicitado. Confira:

Pessoa depressiva: mas que posta fotos e vídeos em baladas, lugares bastante animados, eventos, entre outros

Pessoa depressiva em um grau profundo: mas que vive viajando de férias

Pessoa com insanidade mental: mas sempre posta que está participando ou frequentando lugares sociais

Pessoa com problema ortopédicos: mas posta nas redes sociais praticando exercício, fazendo movimentos, ou até mesmo fazendo algum esporte com amigos

Pessoa com doença cardíaca: posta nas redes sociais que participa de corridas

Atenção, os segurados do INSS que recebem o benefício por incapacidade, ou aposentadoria por incapacidade podem postar nas redes sociais que estão fazendo algum tipo de trabalho. Cuidado! Pode passar pelo pente fino.

Veja também: Passo a passo de como entrar com o pedido da aposentadoria por invalidez