Em 2023 os trabalhadores podem receber um valor alto do FGTS; entenda

O FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – acontece anualmente pelo governo, pois o objetivo principal dessa ação é proteger todo o dinheiro dos trabalhadores da inflação. A cada ano, fica pela responsabilidade do Conselho Curador do Fundo verificar qual será a porcentagem dividida entre os cotistas. No entanto, é importante destacar que para o trabalhador conseguir receber esse dinheiro ele precisa ter o saldo na conta que foi relacionada na data do dia 31 de dezembro do ano anterior.

Por mais que o dinheiro seja retirado depois dessa data, o direito ao lucro continuará. O saque do FGTS não pode ser realizado de qualquer maneira, tem que ser legalmente e também dentro das categorias que estão previstas nas regras estabelecidas pelo governo. No caso de demissão sem justa causa, estão disponíveis essas opções de situação para que o trabalhador consiga realizar o saque. Veja no texto abaixo.

Saques do FGTS para demissão sem justa causa

Saque-aniversário

Compra da casa própria

Para complementar pagamento de imóvel adquirido através de consórcio

Para complementar pagamento de imóvel adquirido através de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação

Trabalhador ou dependentes portadores de HIV ou câncer

Trabalhador ou dependentes que se encontrem em estágio terminal em virtude de doença grave

Trabalhador avulso, empregado por meio de uma entidade de classe, que esteja suspenso por um período igual ou superior a 90 dias

Rescisão por término de contrato com prazo determinado

Rescisão por acordo entre empregado e empregador

Rescisão por aposentadoria

Em virtude de desastres naturais

Entre outras

FGTS no ano de 2023

Segundo dados que foram compartilhados, neste ano de 2022 só de pagamento foi de R$ 13,2 bilhões para cerca de 190 milhões de contas de brasileiros, quem foi a responsável para efetuar esse pagamento foi a Caixa Econômica Federal no mês de julho. O dinheiro é depositado nas contas de FGTS que o cotista tem, as contas podem ser ativas (que se refere ao emprego que o trabalhador ainda está) ou também inativas (referente a trabalhos anteriores).

No ano de 2023, já existe uma previsão para ser efetuado esse pagamento: 31 de agosto. Como citado acima, o trabalhador precisa ter ao menos um saldo na conta ativa ou inativa, até a data do dia 31 de dezembro de 2022, para que em 2023 ele receba o lucro do FGTS.

FGTS

O FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – é uma forma que o governo criou para retribuir financeiramente pelo tempo trabalhado e também dar um apoio financeiro quando o trabalhador é demitido sem justa causa. O chefe tem como responsabilidade fazer mensalmente um depósito de 8% referente ao valor do salário do trabalhador.

Sendo assim, não tem desconto, porque essa função é do chefe ao empregador, quem realiza esse pagamento é o banco da Caixa Econômica Federal.

