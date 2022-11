Auxílio Brasil de R$ 712,00 em dezembro?

No mês de dezembro, os beneficiários do programa do Auxílio Brasil que é pago pelo Governo Federal, receberão a última parcela de R$ 600, e melhor, algumas famílias poderão chegar a receber R$ 112 a mais, referente ao auxílio Gás, que também será feio a sua última parcela em dezembro e no valor dobrado. A proposta é somente até dezembro para ambos, agora com a troca do governo, o que se espera é que ele continue efetuando esses pagamentos com esses valores para as famílias de baixa renda.

Para quem não conhece, recebe o auxílio Gás somente as famílias que têm cadastro do CadÚnico, e a renda mensal deve ser de meio salário mínimo por cada membro, ou renda total menor que esse valor, principalmente para as famílias que estão inseridas no programa do Auxílio Brasil, ou outros.

Pagamento para as famílias

É válido destacar que as famílias que possuem algum membro dentro de casa que recebe a prestação continuada da categoria da assistência social, também podem receber o auxílio Gás. Além de também ser uma prioridade o pagamento para as famílias que têm mulheres vítimas de violência doméstica, mas é necessário que essas mulheres estejam sob monitoramento da medida protetiva de urgência.

Infelizmente, o Governo Federal não está conseguindo pagar a todos que precisam e que se inscreveram no CadÚnico, pois mesmo com o cadastro não está garantido o pagamento do auxílio Gás. Segundo informações que foram divulgadas, cerca de 30 milhões famílias têm o direito, entretanto o governo só está conseguindo pagar para 5,6 milhões. A falta de recursos para o benefício está causando isso.

Auxílio Brasil junto com o Auxílio Gás

Por regra, o Governo Federal tem que pagar 50% referente ao valor médio nacional do botijão de gás que pesa 13kg, esse pagamento deve ocorrer de dois em dois meses. Esses beneficiários tiveram uma surpresa no mês de julho, pois o Congresso conseguiu e aprovou a ampliação do valor do auxílio Gás, e logo no mês de agosto, o pagamento já era referente ao valor total do botijão de 13kg.

É por isso que os beneficiários do Auxílio Brasil neste mês de dezembro irão receber um valor de R$ 712. São os R$ 600 do Auxílio Brasil mais R$ 112 do Auxílio Gás.Mas foi estabelecido que essa ampliação do valor de ambos só é até dezembro deste ano, ou seja, somente ainda neste ano está programado para receber o valor cheio, a partir do ano que vem, irá depender muito do novo governo, se caso não conseguirem continuar com o valor, no mês de fevereiro o auxílio Gás será pago somente os 50%.

Calendário do Auxílio Brasil e o Auxílio Gás

Final do número NIS 1 – 12 de dezembro

Final do número NIS 2 – 13 de dezembro

Final do número NIS 3 – 14 de dezembro

Final do número NIS 4 – 15 de dezembro

Final do número NIS 5 – 16 de dezembro

Final do número NIS 6 – 19 de dezembro

Final do número NIS 7 – 20 de dezembro

Final do número NIS 8 – 21 de dezembro

Final do número NIS 9 – 22 de dezembro

Final do número NIS 0 – 23 de dezembro

