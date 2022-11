Brasileiros precisam se adequar a ESTES requisitos para receber o novo Bolsa Família

Com certeza você já ouviu falar do Bolsa Família, um benefício que foi criado e reconhecido pelo governo do Lula, entretanto quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o nome foi modificado para Auxílio Brasil e o valor para R$ 600. E os resultados das eleições elegeram Lula da Silva para governar em 2023, com isso, a equipe petista deseja voltar com o nome Bolsa Família.

Não será somente o nome que irá mudar, algumas regras para poder receber o benefício também entrará em vigor. O Bolsa Família ficou durante 18 anos até Jair Bolsonaro trocar o nome e alguns requisitos, principalmente para ajudar as pessoas durante a pandemia do Covid-19.

Requisitos para o Bolsa Família

Além do nome que será trocado, pois Lula quer trazer de volta o Bolsa Família para remeter a memória de quando ele estava no governo antigamente, as regras para obter as condicionalidades do benefício serão alteradas. Segundo informações divulgadas por Tereza Campello, que é coordenadora do grupo de assistência social e que faz parte da equipe de transição, um dos novos requisitos serão a frequência escolar da criança e do adolescente e o cartão de vacinação da criança, que será obrigatório estar em dia e atualizado.

Esses são apenas alguns exemplos das novas regras para ter o benefício, ou seja, terá alguns pontos também em que o novo programa irá analisar quem mora sozinho, as mães chefes de família. Mas é importante destacar que independente das condições e da composição da família, a equipe petista deseja manter o valor de R$ 600 para o Bolsa Família. Essas mudanças nos requisitos só acontecerão quando for aprovada a PEC de transição.

O Calendário do Bolsa Família em 2023 já está disponível?

Ainda não está afirmado por exato se realmente o Bolsa Família irá substituir o programa do Auxílio Brasil, a equipe petista, que está participando da transição de governo está tentando fazer de tudo para garantir que no ano de 2023 o programa continue com o valor de R$ 600 que foi estabelecido por Jair Bolsonaro, eles já estão em reuniões para saber como ter esse orçamento, já quem dezembro agora irá ser a última parcela de R$ 600.

Infelizmente ainda não foram divulgadas informações sobre o calendário de pagamentos e como irá funcionar o programa Bolsa Família, pois essa categoria só é divulgada no início do ano dentre o mês de janeiro. Mas se formos se basear para termos uma ideia de como aconteceram os antigos pagamentos, sempre ocorreram na última quinzena do mês.

Bônus do programa Bolsa Família

Como citado acima e também dito na campanha de Lula da Silva (PT) a ideia é continuar com o benefício do valor de R$ 600, entretanto ainda não é uma certeza, por mais que ele tenha prometido na campanha. Para complementar o benefício, Lula com sua equipe quer colocar um bônus nas parcelas, no valor de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos que fazem parte das famílias que estão cadastradas para receber o benefício social do governo.

