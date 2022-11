Auxílio Brasil de R$ 900 em 2023?

Auxílio Brasil no valor de R$ 900 no ano de 2023? Não podemos te confirmar pois nem o novo governo ainda sabe se realmente vai conseguir esse valor, no entanto, não é todos que vão receber, tem alguns requisitos até chegar nesse valor. O novo presidente Lula da Silva do partido do PT, durante sua campanha citou várias vezes um adicional do Auxílio Brasil para as famílias que possuem crianças, entretanto, agora cabe à sua equipe conseguir cumprir com a promessa e aprovar essa medida através da PEC – Proposta de Emenda à Constituição – na transição.

Somente assim será possível conseguir verbas para alcançar o objetivo e o valor desse acréscimo no Auxílio Brasil. Mas depois da fala do Lula, muitos brasileiros querem saber quem vai poder receber os R$ 900 e se vai ser tão fácil quanto falam,

Valor do Auxílio Brasil

Quando o benefício social do Auxílio Brasil surgiu, foi criado no valor de R$ 400, entretanto, no mês de Junho deste ano de 2022, o governo conseguiu um adicional no valor de R$ 200 para somar com os R$ 400 e assim ficar o valor de R$ 600 até dezembro deste ano. Então, desde o mês de agosto muitas famílias estão recebendo esse valor de grande ajuda, principalmente depois da pandemia da Covid-19 para voltar a se reconstruir e ter essa ajuda financeira por parte do governo, especialmente para as famílias de baixa renda.

Na campanha eleitoral de Lula da Silva, ele assumiu que deseja continuar com o valor de R$ 600 em 2023, e para complementar, ele também quer colocar um adicional de R$ 150 para cada família que tiver criança menor de 6 anos, ou seja, a parcela será paga dependendo da quantidade de crianças que estiver na casa.

Vamos citar um exemplo para você entender melhor: Uma família que já recebe o valor do Auxílio Brasil (R$ 600) e tenha, no caso, duas crianças em casa menores de 6 anos, então terá dois adicionais no valor de R$ 150. Então esse auxílio poderá chegar ao valor de R$ 900.

A proposta do Lula com o Auxílio Brasil de R$ 900 foi aprovada?

Infelizmente, a proposta que Lula fez ainda não recebeu a aprovação, devido a isso, a equipe irá tentar novamente, Lula quer aprovar uma PEC de Transição ainda neste ano de 2022 para tentar viabilizar e continuar com o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e incluir a sua proposta de um adicional de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos.

Porém, o orçamento do ano de 2023 que foi encaminhado para o Congresso Nacional ainda pelo governo que está no poder, não abre lacuna para esse caso. E se formos verificar o documento oficial, o valor exato do Auxílio Brasil está com a descrição de R$ 405, R$ 5 reais a mais do que o valor do programa.

A expectativa da equipe petista é que dentro ainda desse ano, os parlamentares votem na proposta, para ano que vem, 2023, quando Lula assumir o cargo de presidente, as famílias já começaram a receber esse valor cheio do benefício igual foi proposto na campanha de Lula.

