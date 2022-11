Descubra QUAIS são os signos mais CIUMENTOS

Você gosta de saber tudo sobre os signos? Veio no texto certo! Dessa vez vamos mostrar quais são os signos que são considerados mais ciumentos e confira se a pessoa que você gosta está inclusa nestes signos. Frases como “quem ama cuida”, é um ditado bem popular no Brasil, e realmente faz sentido, mas muitos exageram, e tudo que é exagerado faz mal, pois esses sentimentos começam a se transformar em desconfiança e as coisas começam a sair do controle e muitos relacionamentos acabam.

Por isso, decidimos listar para você os signos que mais são considerados desse jeito, o que ninguém imagina é que muitas vezes as formas de como as pessoas agem dentro de um relacionamento amoroso está vinculado ao seu signo. Quando uma pessoa sente ciúmes cada uma age de um jeito, seja ciúmes com amigos, namorado, entre outros. Agimos diferentes porque temos personalidades diferentes que estão ligadas aos signos que variam dependendo do horário e do mês que você nasceu.

Confira a lista dos signos mais ciumentos

1 – Touro: o primeiro de todos da nossa lista são os taurinos, eles são muitos ciumentos e podemos até afirmar que eles desconfiam até deles mesmo, ou seja, até da sua sombra. Os taurinos são aquelas pessoas que desejam saber tudo que a outra faz, onde vai, onde está e possui uma dificuldade quando entra em situações novas, e pode até criar coisas na cabeça que não viu ou nem existe. O signo de touro é para aqueles que nasceram em maio.

2 – Escorpião: Em segundo lugar da nossa lista são os escorpianos, eles são considerados bastante fiéis e se entregam bastante na relação, entretanto é um signo vingativo e ciumento, quando ele percebe algo estranho, começa a observar mais todos os passos da pessoa que ele gosta, nesse meio pode surgir crises de ciúmes, após sua confiança ser quebrada sempre vai ficar em alerta e é um pouco difícil de ser reconstruída. O signo de escorpião é para aqueles que nasceram entre 23 de outubro a 21 de novembro.

Veja também: REVELADO: estes são os 4 signos que provavelmente não vão namorar

3 – Câncer: O signo de câncer é aquele que é mais sentimental, pode dizer! É aquele que precisa de atenção, declarações de amor, e como é uma pessoa sensível o ciúmes quando vem, chega bem forte. Quando ele percebe algumas atitudes que trazem desconfiança ele já fica na defesa pois sabe que se machuca fácil. O signo de câncer é para as pessoas que nasceram do dia 21 de junho a 21 de julho.

4 – Peixes: Em quarto lugar da nossa lista fica o signo de Peixes, considerado muito emotivo é aquela pessoa que sofre bastante por amor pelas suas imaginações, se acontecem situações em que eles precisam ficar distante já pensam que é traição e já começa a sofrer antecipado, e o ciúmes pode fazer perder o controle da situação. O signo de peixes é para as pessoas que nasceram entre os dias 20 de fevereiro a 20 de março.

Veja também: Novas regras para produção e venda de carne moída já estão VALENDO: saiba o que mudou!