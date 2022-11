Salário mínimo sofrerá REDUÇÃO? Índice inflacionário MUDOU e brasileiros estão PREOCUPADOS!

Especificamente no mês de agosto, o Ministério da Economia fez o projeto de lei orçamentária anual de 2023 e foi encaminhada para o Congresso Nacional, dentro desse projeto também foi incluso o valor do salário mínimo de como ficaria em 2023, com o objetivo de aumentar o salário pela base da inflação, indo para o valor de R$ 1.302. Porém, houve uma alteração inflacionária que pode mudar o resultado final.

O salário mínimo não beneficia apenas os trabalhadores e sim também os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – como pensionistas e aposentados e no ano de 2023 não será diferente, pois o salário mínimo é o pagamento de todas os trabalhadores de carteira assinada que normalmente trabalham 8 horas por dia, além de incluir também o seguro desemprego e o abono do PIS/PASEP.

Então o valor do salário mínimo mexe com muita coisa e quando sofre qualquer alteração em seu valor vai diretamente e mexe na economia do país. Quando Jair Bolsonaro (PL) assumiu o cargo de presidente, quis usar somente o índice da inflação referente ao ano anterior para poder reajustar o valor do salário mínimo no Brasil, exatamente o que está descrito na Constituição Federal, mas infelizmente o valor não consegue suprir as necessidades de sobrevivência do brasileiro e o poder de compra.

Salário mínimo atual

O salário mínimo é o responsável por dar um suporte para os trabalhadores, que normalmente a maioria é registrado em regime CLT, para o trabalhador cuidar da casa e da família, o salário deve suprir necessidades como saúde, moradia, alimentação, transporte, pagar as contas, entre outros, no entanto, não é isso que está acontecendo com o valor atual do salário.

Seguindo esse raciocínio, a equipe do Ministério da Economia já previa um aumento da inflação de 7,41% que será aplicado sobre o salário mínimo atual de R$ 1.212. Então, no ano de 2023 o piso federal seria de R$ 1.302 se seguir essa linha de previsão. É válido destacar que isso pode sofrer alterações, tudo dependerá do resultado da inflação oficial que será divulgada e medida em dezembro.

Salário mínimo em 2023

Como citado acima, de início a equipe verificou que a inflação deste ano seria de até 7,41%, que no caso ocorreu o reajuste do salário mínimo atual que está no valor de R$ 1.212, e se continuar desse jeito a inflação o salário mínimo em 2023 subiria para o valor de R$ 1.302.

Porém no mês de agosto até novembro esse índice inflacionário já houve alteração, e teve uma queda que foi para 6% e acaba afetando a projeção que tinha sido calculada para ano que vem. Para você entender melhor e não ter dúvidas, vou exemplificar como ficará o salário mínimo em 2023 dependendo dessas duas opções do índice da inflação.

Inflação de 7,4% – Salário mínimo no valor de R$ 1.302,00

Inflação de 6% – Salário mínimo no valor de R$ 1.285,00

Se caso realmente até o final de 2023 ficar inflação de 6%, haverá uma redução de R$ 17,00 no piso do salário mínimo que faz parte do PLOA 2023.

