Saiba tudo sobre a aposentadoria para MEIS

Muitos têm dúvida sobre a aposentadoria para MEIS, no entanto não é somente os trabalhadores de carteira assinada que podem conseguir esse direito, os Microempreendedores Individuais, por lei também pode ter a aposentadoria. Porém não é todos que conseguem, é necessário cumprir alguns requisitos para que alcance a aposentadoria.

A aposentadoria é uma forma do governo retribuir todos os anos trabalhados e anos de contribuição. E quando chega em determinada idade, eles podem entrar com o pedido de aposentadoria e ter esse suporte financeiro para continuar sobrevivendo, quando já não trabalha mais. No entanto, tem que seguir a idade certa que o governo estabelece. É necessário ficar atento pois a cada ano, a idade pode mudar.

Quais são os requisitos para aposentadoria do MEI?

Vamos te explicar como funciona a aposentadoria do MEI: Para esse público-alvo conseguir se aposentar, é necessário pagar mensalmente a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – através da guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). A porcentagem dessa contribuição precisa ser ao menos 5% do salário mínimo (R$ 1.212) e vai diretamente para a previdência social.

É importante destacar também que, esse pagamento da taxa do Documento de Arrecadação do Simples Nacional pode ser feito de forma virtual, sem precisar sair de casa, basta acessar o portal do Empreendedor. Mas é nesse ponto que muitos brasileiros se confundem, a pessoa que paga os 5% do salário mínimo, o Microempreendedor não consegue se aposentar pelo tempo de contribuição, somente aposentadoria por idade. Para o MEI que deseja se aposentar por tempo de contribuição, deve pagar por mês cerca de 15% do salário, ou referente aos ganhos que consegue no mês.

Quais os tipos de aposentadoria do MEI?

São 3 tipos de aposentadoria para o público do MEI, vamos listar aqui quais são elas e quais são os requisitos que o microempreendedor precisa para conseguir se aposentar em uma dessas categorias.

Aposentadoria por idade

Essa categoria é uma das mais comuns para quem é microempreendedor, pois fazem o pagamento mínimo mensalmente, que é de 5% do valor do salário mínimo, ou seja, o MEI consegue se aposentar por idade pagando essa contribuição para o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – mas é preciso ter a idade estabelecida na lei para ter acesso a aposentadoria. Segue abaixo:

Homens: 65 anos

Mulheres: 62 anos

15 anos de contribuição

Aposentadoria por invalidez

Essa categoria é somente quando a pessoa deseja se aposentar por acidente ou alguma doença, ou seja, a pessoa não consegue mais exercer sua função no trabalho, lembrando que tem que apresentar um laudo médico para comprovar a invalidez. É necessário ao menos 12 contribuições do Instituto Nacional do Seguro Social.

Veja também: Vai ter mudança nas regras da aposentadoria? Veja!

Aposentadoria por tempo de contribuição

Essa categoria é mais restrita ao MEI para aqueles que pagam a taxa mensal de no mínimo 15% pelo INSS.

Homens: 35 anos de contribuição

Mulheres: 30 anos de contribuição

Veja também: Saiba tudo sobre o pagamento MENSAL do auxílio de R$ 1,2 MIL