Resultado do Enem já está disponível?

A prova do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – já se encerrou neste último domingo (20), foi aplicada a segunda fase da prova. Muitos estudantes se inscreveram esse ano, dado mostram que cerca de 3,4 milhões fizeram o Enem esse ano. Pois é através dela que eles conseguem ter acesso e bolsas em algumas faculdades, principalmente também para quem deseja se inscrever no ProUni – Programa Universidade para Todos – ou no FIES – Fundo de Financiamento Estudantil.

Saíram muitos comentários que a prova neste ano foi difícil, mas agora o que todos esperam saber é a divulgação do gabarito de resposta da prova. Confira todas as informações abaixo no texto.

Resultado do Enem: gabarito disponível?

De acordo com as informações, o gabarito oficial do MEC (Ministério da Educação) será divulgado nesta quarta-feira (23) às 18h00, quando completa o prazo estipulado de até 3 dias como estava descrito no edital da prova. Normalmente, é comum algumas pessoas que fizeram a prova tentarem corrigir através da resposta dos professores de cursinhos preparatórios, eles têm costume de fazer gabarito no próprio dia da prova do Enem.

Se você foi uma pessoa que fez a prova e está lendo esse texto, saiba que para achar o gabarito é bem fácil, você tem que entrar no portal do Inep – Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – deve clicar na opção “Provas e Gabaritos” e pronto, o gabarito estará disponível referente a cor de cada prova. O Inep é quem cuida de toda a avaliação do Enem.

Agora se você espera pelos resultados individuais desta prova, será somente no dia 13 de fevereiro de 2023. Importante destacar que quando for publicado este resultado, será em outra página, na página do participante do Enem. Para quem fez o Enem no ano de 2021 deve se lembrar que o MEC conseguiu antecipar esse calendário da divulgação dos resultados individuais, agora portanto muitos esperam que referente a esse ano consigam também, todos ficam ansiosos para saber.

Em 2021, a previsão era somente para 11 de fevereiro de 2022, porém conseguiu antecipar para o dia 9, e a prova foi aplicada em novembro de 2020, especificamente nos dias 21 e 28.

Espelho da redação do Enem

O espelho da redação também será disponibilizado na página do participante do Enem, através desse link: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/. Pois assim que os resultados forem lançados, o Ministério da Educação têm até 60 dias para liberar o espelho da redação e o acesso.

ProUni e FIES

Muitos estudantes já estão querendo informações sobre esses dois programas para não perderem a data de inscrição, entretanto ambos ainda não tem uma previsão de quando será aberto em 2023. Mas saiba que para a pessoa que fez a prova conseguir os programas é necessário que ele tenha atingido a pontuação mínima e não pode ter zerado a redação. Importante destacar que o FIES e ProUni também aceitam notas de provas feitas anteriormente, assim você pode usar a sua melhor nota.

