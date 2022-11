Pagamentos do INSS estão sendo CONGELADOS: entenda o motivo!

São muitos brasileiros que procuram os benefícios do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – com isso, pode gerar muitas fraudes porque sempre estão com altas demandas. E para combater esse tipo de categoria, o INSS compartilhou que ainda neste mês de novembro irá contratar mais pessoas para fazer as análises do pedido, ou seja, começará a ser feito novas revisões desse repasse do dinheiro a todos os segurados (pensionistas e aposentados).

A partir de agora, a nossa dica é para que quem deseja entrar com o pedido de algum benefício do INSS deve prestar contas na investigação, caso contrário o seu pagamento será congelado.

Pente-fino do INSS

Essa categoria, recentemente muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão ouvindo falar, isso porque eles queriam fazer um processo de revisão para saber quem realmente deveria continuar, estava tendo muitas fraudes. E, segundo informações, cerca de 45 mil pessoas passarão por esse pente-fino no processo de reabilitação profissional.

A convocação para o pente-fino normalmente será para aqueles que não fizeram perícia a mais ou menos cerca de um ano, para quem recebe aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.

Pagamento congelado do INSS

O beneficiário que for convocado e não atender, infelizmente terá o benefício cancelado, isso tem uma grande possibilidade de acontecer. E a previsão do Instituto Nacional do Seguro Social é que essas novas revisões já começam a acontecer dentre os próximos meses. A intenção principal dessa ação é cancelar todos os repasses que estão irregulares, para assim também evitar fraudes, já que todos os dias na instituição tem grande demanda.

Por mais que pareça ser rígido, é um processo que a instituição deve fazer para realmente beneficiar quem está com tudo regular. Alguns dos benefícios deverão passar pela revisão que se chama “Revisão de incapacidade”, nesse procedimento será decidido a permanência ou a suspensão do auxílio. É importante destacar também que outro grupo será chamado, os que passam no programa de reabilitação profissional estão previstos para serem convocados ainda neste mês de novembro.

O intuito principal dessa ação tem como objetivo também tentar mudar a data de comprovação da incapacidade, conhecida como DCI, em processos de reabilitação.

Qual é a prazo para essa revisão do INSS?

Segundo informações compartilhadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, eles têm vigência imediata, com isso, o prazo estabelecido para a revisão desses benefícios deve acontecer em até 180 dias. Todos os beneficiários que estão com os documentos desatualizados serão chamados para a revisão.

A convocação da revisão dará início agora, neste mês de novembro, com o prazo final estipulado para Abril de 2023. Essa revisão está acontecendo agora, pois quando teve a pandemia da Covid-19 tiveram que suspender esses procedimentos, no entanto, todos os pagamentos continuaram a serem feitos mesmo sem as atualizações que são necessárias para o INSS.

