Mulheres podem sacar R$ 1.000,00 na CAIXA: confira o passo a passo e aprenda a SOLICITAR

Nova modalidade de crédito lançada especialmente para mulheres! Através do projeto “CAIXA Pra Elas”, o banco busca oferecer oportunidades de empreendimento não só com o fornecimento de crédito, como também com os serviços de dicas e informações que vão te auxiliar nesse processo.

Ao todo são mais de 1 bilhão de reais disponíveis pela CAIXA para que mulheres solicitem o empréstimo por meio desta iniciativa. Entenda como essa medida funciona e como você pode ter acesso à novidade.

CAIXA Pra Elas Empreendedoras

Ainda em outubro deste ano, a Caixa Econômica Federal, juntamente com a Sebrae, anunciou um programa voltado para mulheres que desejam investir em um negócio!

Essa é a oportunidade ideal para você que está precisando de novos ares e caminhos para sua carreira. Para mulheres de todo país, a CAIXA irá disponibilizar certa de um bilhão de reais para o programa.

Sendo assim, cada mulher, que se encaixar nos requisitos e condições, poderão solicitar um valor de R$ 1 mil para investir como quiser.

Além disso, o programa também conta com uma plataforma educativa para auxiliar as que querem empreender. Nesse sentido, há capacitação e orientação gratuita para a nova microempreendedora formalizada.

De acordo com Daniella Marques, a presidente da Caixa, “hoje qualquer pessoa abre um MEI em até 24h, após abrir o MEI, realiza um curso no Sebrae, que também poderá ter acesso por meio remoto, por celular e por WhatsApp, e quando ela se formaliza, ela vai ter acesso de até R$ 1 mil, mesmo se estiver negativada.”

Nesse sentido, fica evidente de que a oportunidade é para todas, inclusive pare as que estão em débito com bancos e instituições financeiras! Ou seja, esse é o momento de investir e, enfim, sair do vermelho.

Como é esse processo?

O programa, que visa formalizar o empreendedorismo feminino e, inclusive, acompanhar até o fortalecimento dos negócios, divide o processo em três fases.

Sendo assim, à princípio, mulheres podem contratar o valor de até mil reais em créditos e, após três meses, solicitar também crédito de antecipação e cartão de crédito.

Depois disso, com sete meses desde a formalização, o crédito disponível passa a ser de R$ 12 mil e, após 12 meses de negócio, esse valor pode ainda aumentar bastante.

Em primeiro lugar, há a “Formalização do seu negócio”. Aqui, o público feminino é convidado à registrar o seu negócio, gratuitamente, no portal do governo e se registrar como Microempreendedora Individual (MEI).

Dessa forma, com um CNPJ, a MEI terá oportunidades de acesso à modalidades de crédito e à soluções bancárias. Para quaisquer dúvidas em relação às funcionalidades do micro empreendimento individual e quais são os conceitos e requisitos básicos, você pode acessar a cartilha elaborada pelo Sebrae (https://bit.ly/3UZioJy).

Já a segunda fase é a chamada “Capacitação para Empreender”, no qual a Sebrae oferece diversos materiais e cursos para que o seu negócio dê certo e você cresça.

Por fim, a Caixa apresenta o “Soluções Bancárias e Empréstimos”, onde, aí sim, você poderá conhecer quais são suas opções de crédito disponíveis para empreendedoras.

