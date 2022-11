10 dicas para se LIVRAR de golpes durante a Black Friday

A Black Friday é uma festividade que acontece anualmente com data marcada! É durante a quarta sexta-feira de novembro que inúmeras ofertas são disponibilizadas ao consumidor que poderá, enfim, comprar os produtos de sua lista de desejos por um preço mais barato.

Entretanto, é preciso ter cuidado com os golpes que podem acontecer durante essa data. Pensando nisso, separamos uma lista com 10 dicas incríveis e, na verdade, bastante simples que poderão fazer toda a diferença na hora de você efetuar a sua compra.

Sendo assim, veja o que você pode fazer para evitar cair em golpes e em propagandas enganosas durante essa Black Friday.

Black Friday

Esse ano, a Black Friday será no dia 25 de novembro. Entretanto, antes de sair por aí comprando os produtos da sua lista de desejos, se certifique de que será uma compra segura e livre de golpes!

Para isso, se liga nas dicas que separamos para você que vão te ajudar a aproveitar melhor as ofertas e as condições oferecidas durante esse período. Aliás, a temporada de descontos já começou em diversas lojas ainda no início desse mês com o famoso “esquenta” Black Friday.

Sendo assim, as dicas já são válidas para quem for gastar seu dinheiro com os produtos em oferta a partir daqui.

10 dicas para você aproveitar a Black Friday longe dos golpes!

Bom, por ser um momento de alta procura por produtos, os golpistas se aproveitam para tirar vantagem dos consumidores que só querem adquirir os itens de sua lista de desejo.

Sendo assim, atenção às dicas para você seguir antes de adquirir um produto e, só assim, boas compras!

1. Cuidado com links e anúncios duvidosos

Se o endereço do link, o título do anúncio ou a imagem parecer estranha para você, desconfie! Não saia clicando em qualquer coisa por aí.

Lembre-se: se parece ser fake, provavelmente é! Não pague para ver e evite abrir coisas duvidosas.

Se você ver por uma oferta em um site conhecido, no lugar de clicar no anúncio, procure pelo produto através do site.

2. Verifique se o site é seguro

Nesse caso, antes de realizar a sua compra, você pode conferir o CNPJ da empresa pelo site da Receita Federal.

Além disso, procure quais delas não são recomendadas pelo Procon ou pelo Reclame Aqui (https://www.reclameaqui.com.br/).

3. Confiar no “https” basta?

Aqui, já vou logo adiantando que não! Na verdade esse é um mecanismo utilizados para demonstrar que os sites são criptografados.

Entretanto, nada impede de que um golpista utilize o “https” em sua plataforma também. Dessa forma, não é suficiente confiar nesse mecanismo.

4. Verifique os dados do boleto bancário

O boleto consta diversas informações e, antes de pagar a sua conta, verifique todos os dados.

Nesse caso, atenção ao “favorecido”, que é quem vai receber pela compra, o banco e o valor da compra. Se tudo bater com as informações que você tem, ótimo!

5. Saiba como usar o cartão virtual

A dica é: utilize a opção de cartão virtual que são oferecidos pelos bancos atualmente.

Esse cartão pode ser criado especificamente para cada compra que você fizer e, melhor ainda, de forma bem simples e rápida.

Dessa forma, seus dados não ficarão salvos em lugar algum, visto que você utilizou um número de cartão criado justamente para aquela compra e, depois, o excluiu.

6. Cuidado com os perfis falsos

Muitos perfis são criados apenas para que você ache que está comprando um produto mas, na verdade, está caindo em um golpe.

Por isso, cuidado com os perfis fake e, antes de realizar a sua compra, veja se a página possui boas recomendações e boas avaliações de outros consumidores.

7. Utilize os aplicativos oficiais

Os apps das grandes lojas, além de oferecerem mais segurança que sites, também oferecem ofertas exclusivas. Sendo assim, vale a pena baixar o aplicativo.

8. Sempre desconfie se o desconto estiver muito alto

Uma das principais táticas de golpistas é, claro, deixar o golpe bastante atrativo. Por isso, se os preços forem muito baixos, desconfie.

Sendo assim, vale a pena ir no site oficial da loja e conferir o produto e não clicar no anúncio.

9. Tire print e salve todos os processos de sua compra

Nesse caso, se alguma coisa der errado, você conseguirá comprovar que é vítima. Por isso, mantenha as informações salvas com você.

10. Tenha bom senso

Por fim, nada mais crucial do que agir com bom senso. Por isso, evite o uso de computadores públicos ou de terceiros para realizar a sua compra e colocar os seus dados em qualquer lugar. Lembre-se: todo cuidado é pouco.

