Confira quais SIGNOS estão com muita sorte até o final DESTE ano

O ano já está quase acabando mas estes signos ainda podem tirar sorte grande nessa reta final! Já imaginou uma virada na sua vida sem ao menos você esperar por ela? Pois confira se o seu signo está na lista e se você será uma das pessoas sortudas.

O seu signo pode dizer muito sobre a sua personalidade, modo de agir e pensar ou, até mesmo, como as coisas vão acontecer no futuro. É claro que são tendências e nem tudo é regra. Para saber direitinho sobre o que te espera, seria preciso uma análise bastante aprofundada do seu mapa astral, único de pessoa para pessoa.

Porém, a partir do seu signo solar, aquele principal que você sabe qual é, muita coisa pode estar definida e você pode se identificar com os aspectos mais fundamentais dele.

Sendo assim, veja a lista que separamos para você dos signos que, provavelmente, tirarão a sorte grande ainda em 2022 e confira se você será um deles!

Signo solar: o que eles podem dizer sobre você?

Bom, antes de mais nada, é importante que entendamos o que significa o signo solar e qual influência ele tem sobre você, afinal, um mapa astral é composto de muitos outros aspectos além desse.

Em primeiro lugar, o signo solar é aquele mais conhecido que descobrimos através da nossa data de nascimento. Ele recebe o nome da constelação que o simboliza e compõe o Zodíaco, que é dividido entre 12 signos, no qual as constelações estão dispostas em círculo ao redor da terra, que fica no centro.

Sendo assim, em ordem, as datas que definem os signos solares representam o período em que o Sol transita pelas respectivas constelações durante um ano, que são elas: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e, por último, Peixes.

Nesse sentido, o signo solar é o que define como você se apresenta ao mundo, ou seja, sua personalidade em suas características mais fundamentais.

Além disso, é importante ressaltar que não somente o Sol transita por estas constelações como também a Lua e outros planetas. A forma com que esses movimentos acontecem é que vai definir todo o seu mapa astral, visto que todos os elementos influenciam um ao outro.

Entretanto, dá para se ser uma ideia bem concreta dos aspectos de sua vida se nos basearmos apenas pelo seu signo principal. Dessa forma, veja quais são aqueles que possuem uma tendência maior a tirarem a sorte grande ainda na reta final desse ano.

Veja também: Black Friday no Fast Food: McDonald’s cobrando R$ 0,01 em Itens selecionados

Quais são os signos que terão mais sorte nesse final de 2022?

Sagitário

Primeiramente, os nativos de sagitário são aqueles que estão com a sorte aflorada nesse momento! Por isso, agora é uma boa hora de se arriscar um pouquinho mais e focar em seus objetivos. Pode ser que dê bastante certo, viu?

Os sagitarianos, conhecidos por seu otimismo, podem atrair ainda mais positividade, fazendo com que seus projetos deem certo.

Capricórnio

Você sabia que o Sol estará em Capricórnio na data em que será sorteada a Mega Sena da Virada? Isso pode ser um bom sinal e um bom motivo para apostar em novas conquistas.

A ambição dos capricornianos podem ajudar bastante nesse alcance do sucesso.

Aquário

Por fim, conhecidos por sua leveza, tranquilidade e engajamento, os aquarianos podem ser bem positivos e atrair muita coisa boa.

Sendo assim, esse é o momento para que os nativos de Aquário apostem em novos projetos nesse final de ano.

Veja também: REAPLICAÇÃO da prova do Enem 2022 é confirmada? Entenda!