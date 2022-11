Como um Australiano consegue faturar US$ 400 MIL apenas dormindo e utilizando o TikTok? Entenda!

Já imaginou receber muito dinheiro sem fazer quase nada? Pois um australiano ficou famoso por conseguir faturar quatrocentos mil dólares por mês somente dormindo no TikTok.

Isso mesmo, o tiktoker Jakey Boehm está conhecido por fazer muito dinheiro enquanto dorme ao vivo na rede social.

Os quase dois milhões de reais são adquiridos por conta da quantidade estrondosa de gente que acompanha suas lives todos os dias no TikTok em que ele, simplesmente, dorme em torno das dez horas da noite.

Entenda melhor essa história e descubra o que mais acontece em suas lives diárias que chamam tanta atenção assim do público.

Como Jakey “trabalha”?

O australiano possui 28 anos e conta com mais de um milhão de seguidores no TikTok. De acordo com sua própria descrição no Instagram, a atividade desenvolvida por Jakey é nada menos que uma “Transmissão Interativa do Sono”. Bom, mas o que isso significa?

O tiktoker transmite, ao vivo, suas noites de sono em sua rede social. Porém, mais do que isso, os seguidores podem interagir com o próprio quarto de Jakey. Para tanto, é necessário que eles paguem um valor para, assim, conseguirem ativar algumas coisinhas enquanto o australiano dorme.

Dessa forma, os participantes da live podem comprar algumas ações responsáveis por ativar sons e luzes que podem interferir no sono de Jakey, a fim de acordá-lo.

Sendo assim, o dinheiro é arrecadado não só a partir das visualizações, como também a partir dos valores pagos pelos que assistem o sono do tiktoker ao vivo.

O sucesso do tiktoker dorminhoco

Para explicar o interesse de tanta gente em acompanhar um homem comum dormindo, nós ainda não temos respostas. Mas podemos pensar um pouco melhor sobre o que faz de Boehm tão famoso ao realizar algo cotidiano e comum como dormir, o que faz que ele ganhe muito dinheiro por isso.

A ideia é de que o ambiente, na vida real, seja manipulado como em um videogame, no qual pessoas desconhecidas podem acordá-lo como se ele fosse um personagem de algum jogo.

Para isso, o valor é bem alto, são cerca de 380 dólares para fazer com que tudo em seu quarto seja ativado durante nada mais do que cinco minutos. Essa “tortura” pode divertir muita gente que quer ver Jakey acordando por conta de interferências promovidas por outros, que também estão assistindo o show.

Entretanto, o australiano não está sozinho nessa. A tendência começou, na verdade, em outra rede social, a Twitch, famosa por transmitir lives de gameplays e outros gêneros. Nesse sentido, o gênero dos dorminhocos ficou entre os 10 de mais sucesso da plataforma no ano passado.

Ao passar para o TikTok, a tendência se espalhou ainda mais e fez com que a prática atraísse um público bem grande, disposto a pagar dinheiro para controlar as ações.

Com esse sucesso todo, cuidado! Algumas contas falsas estão usando essa tendência para aplicar golpes e receber dinheiro. Isso acontece quando contas anônimas retransmitem o conteúdo das contas originais e pedem por dinheiro, que caem na conta de golpistas.

Por isso, atenção à qualidade do vídeo e à quantidade de visualizações simultâneas.

