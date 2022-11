INSS pode cancelar os benefícios por causa de REDES SOCIAIS? Entenda a polêmica!

Já imaginou ter o seu benefício do INSS cancelado por conta do que você posta em suas redes sociais? O que acontece é que a Internet não é terra sem lei e o que é postado lá, também influencia nos seus processos do que podemos chamar de “vida real”.

Dessa forma, é preciso estar atento às suas ações e, claro, é preciso ter cuidado para não ficar em situação irregular com, nesse caso, as instituições federais.

As redes sociais está alcançando cada vez mais gente e por um tempo maior de utilização. Plataformas como Instagram, Twitter e Facebook são responsáveis por atrair um grande número de pessoas com diferentes interesses. Entretanto, é comum que exposições não tão interessantes sejam promovidas através dessas redes.

Nesse sentido, suas postagens podem servir como provas para que o INSS e o judiciário descubram se você realmente está sendo coerente na hora de conduzir o seu processo.

O uso de redes sociais pode comprometer o seu benefício INSS

Não são raras as vezes que o mal uso de redes sociais comprometeram o benefício INSS daqueles que estão em processo. Nesse sentido, o mutirão de revisão de perícias do INSS, iniciado em setembro, está convocando beneficiários que possuem irregularidades em seu processo ou estão com exames vencidos.

Sendo assim, o INSS pode usar o que você posta na sua rede social para comprovar, ou não, a sua situação. Caso ela não seja coerente ao que você apresentou, seu benefício poderá ser cancelado.

No caso dos benefícios concedidos a quem comprovem incapacidade, a ação é até mais comum. Isso porque há servidores do INSS que procuram, nos seus perfis da Internet, indícios de veracidade ou irregularidade naquilo que foi descrito por você.

Ou seja, o que você publica em suas redes sociais pode ser usado como prova e comprovar incompatibilidade com a necessidade do benefício.

Na verdade, podemos dar um exemplo bem simples. Aqueles que recebem auxílio-doença por incapacidade física de exercer atividades laborativas, postar fotos ou vídeos contrariando essa ideia pode fazer com que seu benefício seja cancelado.

Por isso, tenha bom senso na hora de solicitar o auxílio e, além disso, tenha cuidado para publicações que podem não ser bem interpretadas. Sendo assim, caso comprovem má-fé do beneficiário, além de ter seu benefício cancelado, o INSS pode fazer com que você devolva os valores aos cofres públicos.

Como se comportar nas redes em períodos de processo no INSS?

A tarefa de se manter reservado nas redes não é tão difícil mas, mesmo assim, algumas pessoas podem ter dificuldade em filtrar suas postagens.

Pensando nisso, veja o que você pode fazer para evitar que suas publicações interfiram negativamente em seu processo no INSS.

Antes de mais nada, é importante salientar que essas dicas são para aqueles que realmente necessitam do benefício mas, por um deslize ou outro, acabam sendo mal interpretados e correm o risco de perder o auxílio.

Isso pode acontecer porque, como bem sabemos, nas redes sociais tendemos a postar uma parte reduzida do que é nossa vida. Sendo assim, partes ruins podem ser deixadas de lado e o que é colocado em evidência são, no geral, momentos felizes e de descontração.

Por isso, por não ser de interesse de ninguém postar uma doença ou incapacidade, por exemplo, peritos do INSS podem interpretar somente aquilo que você postou em seus perfis na internet.

Por isso, tenha cuidado para não ser incoerente e postas momentos de festa e movimentação quando, na verdade, você está em um processo de solicitação para um auxílio por incapacidade, por exemplo.

A dica de ouro é: mantenha seus perfis privados e evite mascarar seus momentos. Atenção àquilo que não convém postar e, assim, evite complicações desnecessárias.

