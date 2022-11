Cursos ONLINE e GRATUITOS em tecnologia: veja como se inscrever

A oportunidade para você se inserir no mundo da tecnologia pode ser essa! Há varias opções de cursos online e gratuitos para você não perder tempo e melhorar seu currículo.

O portal da PretaLab está lançando, agora, um ciclo de formação chamado “O Poder do Futuro”, no qual foram abertas cem vagas para um público direcionado. A ideia é capacitar mulheres jovens negras e indígenas para o mercado tech e de inovação com bolsas de estudo.

Além deste, há também a plataforma Omie.Academy com vagas disponíveis para curso em criptomoedas. Já a Ironhack está oferecendo formação gratuita em UX Design.

Para quem quer se inscrever, valos explicar melhor sobre cada uma das plataformas e como você pode realizar a sua matrícula. Confira!

PretaLab

Em primeiro lugar, a PretaLab é a plataforma de cursos que oferece capacitações em tecnologia voltada para a formação de mulheres pretas e indígenas. Além disso, o projeto conta com a parceria da própria Disney! Isso mesmo, como forma de identidade e inspiração, a PretaLab abraça o filme Pantera Negra, um dos maiores sucessos recentes da Marvel.

“O Poder do Futuro” é o projeto que buscar formar esse grupo em tecnologia e em programação. Nesse sentido, a formação é baseada metodologicamente em três pilares: o conhecimento técnico, o autoconhecimento e, por fim, a autogestão.

Sendo assim, são abordados conceitos, metodologias, exercícios e projetos no tema. Ao todo são 23h de carga teórica e outras 31h30 divididas entre aula prática, aplicação de projeto e desenvolvimento de técnicas de autoconhecimento.

Nesse sentido, podem se inscrever mulheres que se identificam como negras ou indígenas e possuam ensino médio completo ou em curso. Além disso, a idade mínima é de 16 anos e será necessário ter disponibilidade de 8h semanais durante 8 semanas de projeto.

Para se matricular no curso, acesse a Ficha de Inscrição e garanta uma das cem bolsas disponíveis (https://bit.ly/3Ot2AMO), disponíveis até o dia 11 de dezembro.

Omie.Academy

Já essa segunda plataforma oferece cursos para empreendedores potencializar suas habilidades. Nesse sentido, o curso gratuito “Criptoativos – Como Declarar” é voltado para já profissionais do setor de contabilidade.

Sendo assim, você tem a chance de estudar quando e onde você quiser, com autonomia para realizar as 500 horas de curso e ainda receber um certificado gratuito quando concluir.

Para se inscrever, acesse a página de cadastro da plataforma, disponível em (academy.omie.com.br/cadastre-se).

Ironhack

Por fim, também oferecido em formado online e totalmente de graça, a Ironhack abriu inscrições para o minicurso de UX Design, no qual ele irá abordar os caminhos para o futuro do profissional em User Experience, o UX, e o User Interface, o UI.

Para se inscrever, apesar de não precisar de um diploma universitário para tal, é preciso ter conhecimentos, ao menos, introdutórios. Sendo assim, você pode acessar a página de matrícula pelo link (www.ironhack.com/en/ux-shortcourse-start).