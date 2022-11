Bradesco oferta mais de 80 cursos de CAPACITAÇÃO gratuitos e a distância: inscreva-se!

Se você sente que está na hora de dar uma movimentada na sua vida profissional e, enfim, explorar novas áreas, essa matéria é para você! A Fundação Bradesco está oferecendo mais de 80 cursos totalmente gratuitos e com certificados ao concluir.

Esse formato permite que você possa acompanhar os módulos de onde quiser e quando quiser, facilitando o processo de aprendizagem para aqueles que preferem a flexibilização e a auto gestão.

A Escola Virtual da Bradesco foi criada ainda em 2001 com a intenção de democratizar a educação e capacitar pessoas à distancia e de forma gratuita. Nesse sentido, são diversas as áreas de interesse que estão disponíveis para matrícula.

Escola Virtual – Fundação Bradesco

A Escola Virtual é a plataforma de cursos da Bradesco que oferece dezenas de opções de formação em sete áreas diferentes, são elas: Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Enem e Vestibulares, Metodologias de Aprendizagem, Negócios e Inovação, Produtividade, Programação e, por fim, Tecnologia da Informação.

Nesse sentido, podemos notar que os temas abordados estão super em alta e, sem dúvidas, são tendências no mercado de trabalho. Isso porque a tecnologia e a inovação, como abordados nos temas, são peças fundamentais que irão fazer com que você se destaque e, enfim, consiga aquela vaga de emprego dos sonhos.

Vale ressaltar que os todos os cursos oferecem certificação após conclusão de todos os módulos e de forma gratuita. Na Escola Virtual você faz os seus horários e poderá acompanhar as aulas de onde quiser.

Entretanto, é válido ressaltar que, ao realizar a matrícula e iniciar o seu curso, você tem um tempo limite para concluir o curso mas, não se assuste, o prazo é mais do que suficiente para que você realize todo o percurso de forma confortável para a sua aprendizagem.

Por isso, não perca tempo e comece já a melhorar suas habilidades e conhecimentos digitais aplicados em sua área de interesse.

Cursos disponíveis

Turbinar o seu currículo de forma gratuita e com qualidade de ensino nunca foi tão fácil! Os cursos da Fundação Bradesco são ideais para você que quer ampliar seus horizontes e acompanhar as tendências de mercado.

Sendo assim, veja algumas das opções de curso que a plataforma oferece e faça a sua matrícula.

Administrando Banco de Dados ( ev.org.br/cursos/administrando-banco-de-dados )

Com uma carga horária de apenas 15h, esse curso busca introduzir a gestão de um banco de dados.

Através do estudo de conceitos, modelos, esquemas e metodologias que cercam a área, você estará pronto para administrar e fazer a manutenção de bancos de dados.

Além desse, há outros cursos na mesma área que serve como complemento ao assunto.

Boas Práticas na Produção de Video-aulas ( ev.org.br/cursos/boas-praticas-na-producao-de-videoaulas )

Voltado para os docentes, esse curso conta com uma duração de 5h e vai servir como guia para a elaboração de recursos didáticos digitais.

A partir dele, você poderá planejar e gravar aulas de qualidade e obter bons resultados.

Viu como a tecnologia pode, e deve, ser aplicada a qualquer área?

Comunicação Empresarial ( ev.org.br/cursos/comunicacao-empresarial )

Ao todo são 12h de duração que busca estudar o processo de comunicação nas organizações para obtenção de resultados positivos na empresa.

Sendo assim, o curso irá te mostrar a importância de uma boa comunicação, tanto escrita quanto oral, no cenário profissional.

Desenvolvimento Orientado a Objetos Utilizando a Linguagem Python ( https://bit.ly/3tRj0oX )

Em 10h de duração, esse curso intermediário vai te ensinar os conceitos em programação e te introduzir no desenvolvimento de projetos profissionais a partir da utilização da linguagem de Python.

Além destes, confira as outras opções pelo site (https://www.ev.org.br/cursos) e se inscreva. Basta que você se cadastre pelo site e selecione, no curso desejado, a opção “quero me matricular”. Bons estudos!

