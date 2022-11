Menores de 18 anos terão MUDANÇAS nos apps do Instagram e Facebook!

Aplicativos como Instagram e Facebook irão reforçar a segurança e a privacidade de adolescentes nas plataformas! Ambas redes fazem parte da empresa Meta, do CEO Mark Zuckerberg, e passarão pelas mesmas atualizações.

Nesse sentido, o conglomerado de tecnologia de e mídia digital de Zuckerberg anunciou recentemente um conjunto de alterações que irão melhorar a segurança dos jovens nas redes sociais. Sendo assim, adolescentes menores de 18 anos irão receber mais opções de recursos de configurações de privacidade.

Veja quais são as mudanças e quais foram os recursos apresentados pela Meta.

Discussão em pauta: privacidade e segurança de adolescentes

As atualizações acontecem em todo o momento e com bastante frequência que, inclusive, muitas das vezes, as mudanças passam de forma despercebidas a nós.

Entretanto, a Meta anunciou a inclusão de novos recursos bastante significativos para as redes sociais Facebook e Instagram, redes estas que contam com milhões de usuários e, dentre eles, um número muito grande de menores de idade.

Pensando nisso, novos recursos de proteção de privacidade e segurança para adolescentes nas redes foram incorporados aos aplicativos. No Facebook, por exemplo, há a opção de bloquear totalmente o envio de fotos para que, dessa forma, a disseminação de imagens íntimas de jovens sejam prevenidas.

Apesar das novas opções, muitos outros recursos já se encontravam anteriormente nas plataformas, entretanto, eram desconhecidos e pouco utilizados pelos usuários.

Dessa forma, para garantir que essas medidas sejam efetivas a favor da privacidade de adolescentes, a empresa Meta irá investir no incentivo do uso de tais ferramentas. Essa ação irá acontecer a partir do envio de notificações ocasionais pelos próprios aplicativos.

Afinal, quais serão os novos recursos?

Ao todo são várias as mudanças anunciadas em prol da garantia de privacidades dos usuários menores de idade do Facebook e Instagram.

Dentre elas, podemos destacar a opção de restringir o acesso de terceiros à lista de amigos, marcação do usuário em fotos, páginas seguidas e participação em grupos. Essa ação garante que usuários que não estiverem na lista de seguidores/amigos não possam acessar dados no perfil das pessoas que optarem por esse recurso.

Além deste, como o Instagram, que tinha uma ferramenta de recomendação de ação contra adultos que poderiam estar constrangendo ou incomodando menores de idade na rede, o Facebook também contará com medida parecida.

Sendo assim, uma mensagem será exibida durante as conversas no chat que apresentarão opções rápidas, como de bloqueio ou denúncia por comportamentos inadequados. Nesse sentido, para evitar que usuários suspeitos com esse tipo de comportamento entrem em contato com outros adolescentes, o Meta irá identificá-los através de algoritmos possibilitados pelos bloqueios e denúncias anteriores dos jovens.

A partir dessas ações, o perfil suspeito será omitido da lista de recomendações de “pessoas que você talvez conheça” e o usuário não poderá acessar o botão de mensagens nas contas do Instagram de menores de idade.

Outros recursos estão em fase de testes a fim de garantir a integridade de usuários no geral e, recentemente, o sistema para verificar idade a partir de fotos já começou a ser construído. Dessa forma, a identificação de menores de idade em fotos de nudez fará com que usuários sejam protegidos da exposição.

