Quando sai o RESULTADO do Enem 2022?

O Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado nos últimos dias 13 e 20 de novembro. Já realizou a prova e agora não sabe qual será o próximo passo? Então confira o cronograma do Enem 2022 que disponibilizamos para você!

Passar dois domingos seguidos fazendo uma prova não é nada fácil, ainda mais se somarmos a pressão que é pensarmos onde é que esse exame pode nos levar. Sendo assim, agora é o momento de focar em outras coisas enquanto aguarda os resultados que ainda vão demorar um pouquinho para sair.

Exame Nacional do Ensino Médio – um breve histórico

Criado para avaliar o nível educacional do Ensino Médio no Brasil, o Enem contou com sua primeira edição em 1998. Entretanto, apenas duas universidades, nessa época, admitiam alunos de acordo com sua nota obtida no exame.

No próximo ano, 1999, foram 93 instituições participantes, apesar de muitas delas ainda contarem com vestibulares próprios para o ingresso na educação superior. Já em 2002, a partir da credibilidade adquirida pelo Enem, mais da metade dos concluintes do Ensino Médio realizaram a prova.

Com importantes conquistas a cada nova edição, 2009 foi um marco histórico e um divisor de águas. Esse foi um ano que nasceu um novo Enem, no qual o exame passou a contar com as 180 questões objetivas e uma redação de, no máximo, 30 linhas escritas aplicadas em dois dias diferentes. Dessa forma, a prova adquiriu os moldes que ela tem hoje.

Desde então, novos meios de acesso ao Ensino Superior foram criados a partir do Enem, como o Sisu, o Fies e o ProUni. Além disso, as provas passaram a ser aplicadas também em Portugal, país que possui 35 instituições que aceitam alunos com base nas notas obtidas no Enem.

Enem 2022

O Enem desse ano foi aplicado nos dias 13 e 20 de novembro, os dois últimos domingos. Sendo assim, veja quando sai o gabarito oficial, divulgado pelo MEC, os resultados da prova e o período de inscrições no Sisu.

Provavelmente, você que realizou a prova, já se deparou na Internet com os gabaritos do Enem deste ano. Acontece que estes são os gabaritos que os professores e os cursinhos divulgam para que o estudante possa ter uma ideia de sua quantidade de acertos.

Entretanto, apesar de ser feito por profissionais e serem bem certeiros, no geral, este não é o gabarito oficial. O gabarito oficial, na verdade, sai apenas alguns dias após a realização do exame, no qual os dois dias de aplicação são divulgados juntos. Só aí você poderá ter certeza da quantidade de erros e acertos na sua prova.

Sendo assim, o gabarito oficial da prova, que é divulgado pelo Ministério da Educação, o MEC, só será publicado na próxima quarta-feira, dia 23, através do portal do Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o responsável por elaborar as provas (https://www.gov.br/inep/pt-br).

Contudo, os resultados irão demorar um pouco mais para sair, visto que, de acordo com o MEC, a estimativa é de que o resultado saia no dia 11 de fevereiro de 2023. Só aí é que o aluno poderá acessar as notas obtidas nas provas através da Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).

Depois disso, o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, só deve abrir seu período de inscrições alguns dias após a divulgação dos resultados. É aí que os alunos poderão se inscrever nos seus cursos e instituições que desejam, para ingressarem ainda no início de 2023.

