REVELADO: estes são os 4 signos que provavelmente não vão namorar

Separamos uma lista com os signos que não devem namorar tão cedo! Mas não se preocupe, o que os colocou aqui foi a própria tendência que eles possuem a adorar a vida de solteiro. É claro, nada te impede de já sair procurando por um novo amor, mas estes signos aqui, provavelmente, não possui esta com uma de suas prioridades.

Ao contrário daqueles signos mais românticos que adoram estar em um relacionamento, existem aqueles que estão mais tranquilos quanto a isso e não fazem questão de sair da solteirice.

Sendo assim, confira a lista dos signos mais desapegados e dos solteiros convictos e veja se você faz parte dela.

O que o seu signo pode dizer sobre você?

Os signos podem te dar muitas dicas sobre como você é e sobre como você se relaciona com o mundo. Mas, claro, isso não é regra, visto que o mapa astral não é definido somente por seu signo solar, que é o principal deles, mesmo que eles já te deem um bom direcionamento.

Na verdade, existem muitos outros conceitos e definições no seu mapa astral que compõe a sua personalidade. Quem nunca ouviu falar sobre Lua ou Vênus? Tudo isso e muito mais importam quando é hora de falar sobre signos.

Sendo assim, aqui vai algumas explicações básicas:

O signo solar é aquele mais conhecido e é definido pelo dia em que você nasceu. Sendo assim, é ele quem define os aspectos mais fundamentais da sua personalidade. Por isso que muita coisa bate quando você checa as suas informações somente através dele.

Já a Lua é definida de acordo com o horário que você nasceu. Nesse sentido, ela também é representada por um daqueles 12 signos do zodíaco e vai definir como você é na sua intimidade e vai guiar as suas impulsividades.

Depois, vem a Vênus, que é o signo que rege o amor. Falando de relacionamento, é ele quem vai definir suas tendências de namoro ou, até mesmo, solteirice. Por isso, mais do que olhar o seu signo solar nessa lista, veja se a sua Vênus também está presente nela!

Veja também: Black Friday no Fast Food: McDonald’s cobrando R$ 0,01 em Itens selecionados

Lista do 4 signos que não devem namorar

Já que o seu mapa astral pode dizer muita coisa sobre a forma com que você se encontra no mundo, por que não acreditar que essa tendência à solteirice é também influência do seu signo?

Pensando nisso, veja quais são os signos que, provavelmente, não devem namorar tão cedo.

Virgem

Em primeiro lugar, os nativos de virgem, por serem mais sérios e reservados, os virginianos não priorizam sempre por um relacionamento. Além disso, eles possuem como característica, um sério apego à organização e às suas coisas, por isso não gostam muito de compartilhar sua vida com outro alguém.

Aquário

Por outro lado, apesar de serem bastantes sociais, os aquarianos gostam da vida de solteiro justamente pela liberdade que ela oferece. Os nativos de Aquário tendem a ser mais soltos e só namorariam pessoas como eles, que vivem a vida com tranquilidade e leveza.

Sagitário

Apesar de mais sérios que aquarianos, os nativos de sagitário prezam bastante pela liberdade. Por isso, um relacionamento pode significar algo que ele não quer tanto no momento.

Libra

Os librianos são conhecidos por se darem bem quando o assunto é conquista. Porém, eles gostam de parar por aí e aproveitarem a solteirice, raramente desacompanhados.

Veja também: Agora é possível criar avatar no WhatsApp? Se sim, confira o PASSO A PASSO