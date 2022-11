Novas regras para produção e venda de carne moída já estão VALENDO: saiba o que mudou!

Neste mês de novembro, o governo determinou que a forma de produzir e vender a carne moída mudou! Nesse caso, as normas já estão valendo para frigoríficos que vendem o produto em pacotes prontos separados, dessa forma, supermercados e açougues não estão incluídos na decisão.

As mudanças já estão sendo discutidas há algum tempo, mas só agora é que as normas foram definidas. Sendo assim, os frigoríficos que fornecem os produtos em pacotes prontos possuem até um ano para que se adequem aos novos padrões.

Entenda a decisão e veja o que muda para o consumidor brasileiro!

Qual o objetivo dessas novas normas?

O objetivo da portaria publicada é nada menos do que aumentar a segurança dos produtos que chegam ao consumidor.

Sendo assim, foram divulgadas uma série de normas que visam garantir a segurança alimentar e evitar, nesse caso, de que carne moída com qualidade ruim ou duvidosa sejam vendidas como bons alimentos à população brasileira.

Além disso, a decisão também visa aumentar a transparência ao consumidor, para que ele saiba bem o que está sendo adquirido.

É válido lembrar que, apesar desse ser um passo extremamente importante, a forma com que você irá armazenar o seu produto também conta muito. Por isso, separamos dicas extras para você não errar na hora de guardar sua carne moída para que, aí sim, sua segurança alimentar seja assegurada e você evite riscos desnecessários à sua saúde.

Veja também: Como o consumo do café pode ser aliado da sua saúde?

Novas regras: o que muda?

As atualizações servem como importantes melhorias para o consumo desse que é um dos alimentos mais comuns da ceia do brasileiro. As receitas com carne moída podem ser deliciosas e, além disso, econômicas!

Sendo assim, essas são as novas regras definidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal:

Em primeiro lugar, ficou definido que a carne deve ser embalada logo após a moagem, no qual cada pacote não poderá ultrapassar o peso de 1 kg; Fica proibido que a carne moída seja retirada de carnes vindas da raspagem de ossos; Além disso, é obrigatório que haja carne obtida de massas musculares esqueléticas como ingrediente; É obrigatório também que agora o valor percentual de gordura da carne moída esteja informada no painel principal; Fica definido a obrigatoriedade de que a matéria-prima para a produção da carne moída seja, exclusivamente, carne; Dessa forma, fica proibido o uso de carne industrial na composição do produto final e a moagem de miúdos; No processo de fabricação, o produto deve ser mantido entre 0° e 4° Celsius, além disso, o produto deve ser congelado à, no máximo, -12°C; Por fim, a carne moída não deve sair do equipamento de moagem com temperatura acima de 7°C e deve ser imediatamente resfriada ou congelada.

Veja também: Confira os requisitos para saber se você pode receber uma cesta básica

Enfim, como você deve congelar sua carne moída?

A partir das mudanças instituídas recentemente, a qualidade do produto é assegurada e, dessa forma, sua segurança alimentar também.

Entretanto, mais do que isso, é necessário que você saiba como guardar a sua carne moída para que ela se mantenha ideal para o consumo.

Como qualquer outro tipo de carne, o lugar ideal para você guardar a sua carne moída que não será consumida naquele momento é o congelador/freezer da sua geladeira.

Por isso, antes de mais nada, quando chegar do mercado, separe sua carne em porções menores, para que assim, quando você for preparar seu alimento, a quantidade seja ideal para aquela receita.

Isso porque não é interessante que a carne seja descongelada, separada e, depois disso, congelada novamente. Sendo assim, separe as quantidades de acordo com seu uso.

Outra dica é, certifica-se de que a embalagem de armazenamento seja limpa e bem vedada, para que não haja trocas com a parte externa. dessa forma, você preserva o seu alimento.

Por fim, a dica final é de que você descongele sua carne moída na geladeira! Isso mesmo, quando for preparar o seu prato, ao invés de retirar a carne do congelador e a coloque do lado de fora, pode fazer com que insetos sejam atraídos para seu alimento. Dessa forma, a geladeira é um bom lugar para que sua carne seja descongelada de forma segura.