Passo a passo para SIMULAR o quanto você pode receber de aposentadoria do INSS

Existem muitas dúvidas sobre a aposentadoria, além de acontecer mudanças a cada ano, dúvidas sobre qual a idade certa para se aposentar, também tem a possibilidade de fazer a simulação da aposentadoria, mas muitos não sabem. Esse serviço está disponível para auxiliar a pessoa que deseja entrar com o pedido de aposentadoria a saber ao menos quanto tempo falta para você se aposentar, seja por duas categorias:

Por idade

Por tempo de contribuição

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – é o órgão responsável por efetuar esses pagamentos aos seus beneficiários (pensionistas e aposentados).

Simulação do INSS para aposentadoria

A simulação do Instituto Nacional do Seguro Social para a aposentadoria pode ser feita através de dados e informações que ficam na base dessa instituição, quando você fizer a simulação também tem como adicionar vínculos e até mesmo mudar alguns dados como por exemplo a data de nascimento. É importante ressaltar aqui que o resultado que dá na simulação da calculadora é somente para verificar a consulta, e não garante a aposentadoria realmente neste valor, até porque se mostrar que demora alguns anos ainda para você se aposentar, algumas coisas vão mudar até lá.

Saiba que você pode entrar com esse pedido sem sair de casa, você consegue fazer isso pelo seu próprio celular. E qualquer pessoa pode fazer uso dessa ferramenta disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Passo a passo de como fazer simulação da aposentadoria

Veja agora como fazer a simulação da aposentadoria, pode fazer pelo aplicativo do MEU INSS que está disponível pelo Play Store, tanto para Android como iPhone (iOS). Segue esses passos e faça daí da sua casa:

1 passo – Acesse o aplicativo Meu INSS

2 passo – Coloque o número do seu CPF e a senha

3 passo – Após isso, clique em “Do que você precisa?”

4 passo – Depois isso, deve escrever no campo de pesquisa “Simular aposentadoria”

5 passo – Nessa etapa você deve conferir todos os seus dados, alterar dados como a data de nascimento e pode também incluir vínculos

6 passo – Após isso clique em “Recalcular”

7 passo – Vai sair o resultado, e você terá a opção de “Baixar PDF” ou “Pedir Aposentadoria”

Não faça isso quando for pedir a aposentadoria

Muitos temem quando entra com o pedido da aposentadoria, com medo de não ser aceito. Por isso, listamos algumas dicas para que você consiga entrar com o pedido de aposentadoria e evitar cometer esses erros que podem negar o seu pedido.

Não conhecer as regras da aposentadoria no ano que você quer se aposentar pode ser um problema

Não ter um planejamento

As mulheres não saber o tempo certo de contribuição

Documento incompleta

Pedir o benefício antes da hora pode ser um problema

Dados desatualizados

