Pagamento do 13° do INSS vai ser AINDA novembro, confira quem vai receber

O 13° salário é o mais esperado pelos trabalhadores, no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não é diferente, os segurados também esperam esse pagamento e a previsão está para acontecer ainda neste mês de novembro.

O INSS liberou de forma antecipada, mas somente um grupo desses beneficiários de pensionistas e aposentados receberam esse abono no dia 24 de novembro e dia 7 de Dezembro, importante ressaltar que esse pagamento será junto com o pagamento do benefício do INSS. Já para quem não pertence ao grupo, esse pagamento já foi feito entre o mês de abril e junho, pois foi o período que mais foi afetado pela pandemia da Covid-19, então o governo decidiu adiantar para dar um suporte e apoio a essas famílias.

13° salário do INSS

De acordo com as informações compartilhadas, como houve um adiantamento para uma grande parte dos beneficiários devido a pandemia do Covid-19, o INSS informou que esse pagamento natalino será pago somente ano que vem para o público que começou a receber no mês de maio deste ano. Mas calma que o valor será proporcional ao tempo decorrido desde quando ocorreu o pagamento da primeira parcela.

Já para quem vai receber o 13° salário neste mês de novembro, vai ter o valor total e cota única, e não em duas parcelas (como é feito na maioria das vezes) e já estará também inclusos os possíveis descontos como por exemplo o Imposto de Renda.

O 13° salário é para ajudar esses beneficiários no final do ano, pois normalmente essa época é de festas e tem muitos gastos. E como o 13° salário é um benefício que todo trabalhador tem direito, os pensionistas e aposentados também podem receber, já que os mesmos contribuiu com o seu trabalho por anos.

Veja também: É possível que você tenha VALORES ESQUECIDOS: aprenda a consultar!

Confira agora o calendário do 13° do INSS

Para quem ainda não sabe, os pagamentos do INSS do 13° são divididos em dois grupos, o primeiro é para aqueles que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1212, e o outro grupo é para aqueles que recebem valores a mais do que um salário (acima do piso nacional).

Para os pagamentos ocorrerem de forma certa e organizada, depende de cada número no final (mais sem considerar o dígito). Veja agora como irá funcionar esses pagamentos em novembro para quem recebe 1 salário:

Benefício com número final 1: 24 de novembro

Benefício com número final 2: 25 de novembro

Benefício com número final 3: 28 de novembro

Benefício com número final 4: 29 de novembro

Benefício com número final 5: 30 de novembro

Benefício com número final 6: 01 de dezembro

Benefício com número final 7: 02 de dezembro

Benefício com número final 8: 05 de dezembro

Benefício com número final 9: 06 de dezembro

Benefício com número final 0: 07 de dezembro

Pagamentos para quem recebe mais que 1 salário:

Benefício com número final 1 e 6: 01 de dezembro

Benefício com número final 2 e 7: 02 de dezembro

Benefício com número final 3 e 8: 05 de dezembro

Benefício com número final 4 e 9: 06 de dezembro

Benefício com número final 5 e 0: 07 de dezembro

Veja também: 9 dicas para economizar no GÁS DE COZINHA!