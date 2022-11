Você é cliente do PicPay? Veja como ganhar R$ 50,00!

Se você é cliente do PicPay deve saber que fazer parte dessa família é só benefícios, dessa vez o aplicativo liberou alguns cupons que tem códigos promocionais na carteira digital, ou seja, o usuário tem chances de pegar os cupons e ganhar até R$ 50. Entretanto, é importante destacar que nem todos os clientes têm esse direito, por isso continue conosco que vamos te explicar ao longo do texto.

Se você puder fazer parte, comece a aproveitar agora mesmo os cupons. Esses cupons serão liberados somente para os clientes que utilizam bastante o aplicativo para fazer serviços diários, como por exemplo vale para compras que tanto podem ser usadas fora do aplicativo como dentro, transações, entre outros.

O PicPay é um dos mais novos app e que tem crescido bastante o número de seus clientes, devido a vantagem que o app proporciona, além da carteira digital que é um sucesso, e de ganhar dinheiro quando convida um amigo para também fazer parte.

Confira como funciona os códigos promocionais do PicPay

Para melhorar, o PicPay lançou quatro tipos de cupons promocionais para alcançar o máximo de pessoas possíveis e não ficar somente em um único grupo que utiliza mais o aplicativo. Desses quatros, dois deles são especialmente os cupons para todos os novos usuários, então para quem está entrando agora também terá chances de conseguir ofertas.

Um desses cupons é especial para o uso de cashback, e o outro especialmente para promoção em gamer. Afinal, o público-alvo de gamers estão em constante crescimento e a plataforma acha importante a valorização dessa categoria. Mas atenção, para chegar no valor de R$ 50 é preciso que o cliente some alguns bônus, pois alguns cupons valem R$ 10, outros R$ 30 em compras na AppStore, e por assim vai.

Uma dica é que se você já possui algum desses cupons já tenta correr atrás das promoções para não ficar sem, e aproveite ao máximo também as ofertas que são exclusivas do aplicativo. É importante ressaltar que nem todos vão receber esses cupons. Já para você que encontrou os códigos, tem essa liberação:

Para os novos usuários: 3YHUNG / JNWBAW

Para Cashback: NEWPLAYER

Para Gamers: TIMEDOPC

Indicação de amigos no PicPay

O aplicativo não tem somente a forma dos códigos promocionais para ganhar dinheiro ou ofertas. Existe também a categoria de indicação de amigos em que a pessoa pode ganhar R$ 10 por cada amigo convidado que abra uma conta no PicPay. E funciona desta maneira: Você envia um convite como uma forma de link, e quando a pessoa clicar ela deve colocar o seu código, após isso deve abrir a conta no app e fazer ao menos uma compra de R$ 20 (pode ser também no cartão de crédito) ai a pessoa que convidou ganha R$ 10.

É importante destacar que o limite máximo de amigos convidados é de 55 pessoas, chegando ao total de R$ 550.

