WhatsApp MUDOU as regras de utilização? Confira!

O aplicativo do WhatsApp é um dos mais utilizados ao redor do mundo como mensageiro e sempre ganha mais usuários a cada nova atualização ficando cada vez melhor. O WhatsApp 2022 está com novas regras para divulgação, ou seja, agora é obrigatório todos os usuários compartilharem os dados pessoais ligados com o Facebook (empresa responsável por serviços de mensagens desde o ano de 2014). O facebook quando lançou foi um dos mais famosos e ainda levam muitas pessoas também a se comunicarem em outros aplicativos de mensagens, como por exemplo o Telegram e o Signal.

Infelizmente com essa nova atualização muitos começaram a reclamar que não gostaram, com isso o WhatsApp teve que se manifestar e afirmou que essa troca de mensagens e ligações que são trocadas no próprio aplicativo é criptografada, eles afirmam que todo o conteúdo não pode ser acessado pelo WhatsApp.

Além disso, o WhatsApp também confirmou à imprensa que essa atualização não irá afetar os compartilhamentos dos dados com o Facebook e o WhatsApp, e também não irá impactar o jeito que as pessoas vão se comunicar em modo privado, seja com familiares ou amigos, ou até mesmo conversar com pessoas fora do país.

O que muitos usuários querem entender é que se não haverá mudanças o porque teve essa atualização na política de privacidade.

Atualização nas regras de utilização do WhatsApp

Desde semana passada, quando o WhatsApp notificou que haveria essa atualização nas regras de utilização, começou a gerar muitos comentários negativos, e essa atualização será iniciada no dia 8 de fevereiro de 2023. Um destaque importante, somente quem concordar e aceitar as mudanças que poderá continuar utilizando o aplicativo, quando houver essa mudança, chegará também uma notificação caso para quem não concorde, vai ter uma indicação de como deletar a conta.

Essa notificação também mostrará aos seus usuários as mudanças que aconteceram que são de suma importância, como por exemplo: “como tratar os dados”, “como as empresas utilizaram esse serviço de hospedagem com o facebook para guardar as conversas do aplicativo WhatsApp” e também “como o WhatsApp com a parceria com o Facebook oferecerá ao usuário integração de produtos de empresas do Facebook”.

Dentro da plataforma do WhatsApp, estarão disponíveis todas as informações que estarão disponibilizadas para algumas empresas do grupo, como por exemplo, número de telefone, nome, informações da marca, número do IP, que indica a localização da internet, modelo, e pagamentos feitos através do próprio WhatsApp, entre outros.

Escolha de política de privacidade em 2016

No ano de 2016 aconteceu algo parecido, mas a assessoria do aplicativo WhatsApp não soube passar os dados de quantos brasileiros escolhem não ter os dados compartilhados nesse ano determinado (2016). Se desde esse ano você já é um usuário do app e não sabe qual foi a sua escolha, você consegue pegar essa informação pela empresa do WhatsApp pedindo uma solicitação.

Você consegue fazer isso no aplicativo mesmo, vai até a opção de ajustes ou configurações, após isso você deve clicar na opção “conta” e depois em “solicitar dados na conta”. Pronto, agora basta esperar que até em 3 dias o relatório de todos os seus dados já estará disponível.

