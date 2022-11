AUXÍLIO para mães solteiras será PAGO em novembro?

O Auxílio Mãe Solteira está sendo debatido desde alguns meses atrás, mas o que as mãos chefes de família querem saber se o benefício será liberado ainda neste mês de novembro, afinal, é um benefício de grande ajuda para essas mulheres. O auxílio Mãe solteira foi criado por um projeto de lei PL 2.099/20 pelo ex-deputado Assis Carvalho e pela deputada Erika Kokay.

O projeto de lei está no Senado Federal e pede a regulamentação desse auxílio, para trazer o melhor benefício para as mães chefes de família solteiras, o valor do auxílio é de R$ 1.200. Sabemos que uma mãe solteira, para hoje em dia é difícil cuidar das despesas das casas e dos filhos, devido ao aumento da inflação tudo ficou caro no nosso país, devido a isso, esse projeto deve ser de suma importância para atender esse público-alvo.

Quer saber mais sobre? Continue conosco e vamos colocar todas as informações sobre esse projeto de lei.

Requisitos para a Auxílio Mãe Solteira

Todo benefício precisa ser composto por regras, somente assim o Governo Federal vai ter controle dos pagamentos e verificar qual família realmente precisa. Para isso, você que é mãe solteira e deseja receber o auxílio deve se encaixar nesses requisitos:

Ter ao menos 18 anos

Não pode exercer atividade remunerada (carteira de trabalho)

Não possuir cônjuge

Precisa ter o cadastro do CadÚnico

Não ser participante de transferência de renda

A renda mensal deve ser meio salário mínimo por membro, ou renda total de três salários mínimos

Precisa ter pelo menos um filho menor de 18 anos sob a sua responsabilidade

Não receber auxílio do INSS

Não não estar recebendo seguro-desemprego

Veja também: Vale-GÁS tem ÚLTIMA parcela: quem poderá sacar o valor de R$ 112,00?

Auxílio mãe solteira em novembro

Muitos perguntam: será que esse auxílio mãe solteira vai ser pago em novembro? Infelizmente não podemos ainda confirmar esse feito. O auxílio ainda precisa de algumas aprovações e votações tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, para depois passar para o presidente da república.

Devido isso, ainda não há uma confirmação da possível data que pode começar a ser feito esses pagamentos do Auxílio mão solteira. Muitos especulam que com essa troca de governo, possivelmente o auxílio só será passado ano que vem, 2023, e que esse ano ainda será difícil.

O Ministério da Cidadania informou em nota que passará novas informações sobre o Auxílio Mãe Solteira e também como realizar o cadastro para que a mãe consiga receber o benefício. A ideia do auxílio realmente foi boa e com certeza ajudará mais mães solteiras, pois sabemos que isso é bem comum no Brasil e que os dados são numerosos de mães que cuidam da casa e do filho sozinhas.

Porém o que resta é somente esperar e ter esperança para que esse projeto saia logo do papel e se torne realidade.

Veja também: VITÓRIA para os brasileiros? Auxílio de R$ 600,00 CONFIRMADO até quando?