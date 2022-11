DINHEIRO ESQUECIDO: consulta foi liberada pelo Banco Central?

Já imaginou que você pode ter um dinheiro esquecido no Banco Central? É isso mesmo, por isso indicamos você realizar uma consulta para saber se tem saldo disponível a receber. A primeira fase da consulta já passou, mais calma que ainda esse ano está previsto para acontecer segunda consulta no sistema de valores a receber. E segundo informações que foi compartilhada pelo próprio Banco Central que tem bilhões de reais esquecidos pelos brasileiros em vários bancos pelo país.

Então não perca a chance de verificar se você tem um dinheiro esquecido em algum banco. Até o momento algumas pessoas estão reclamando que não conseguiram realizar a consulta, isso porque aconteceu uma greve dos servidores do Banco Central e atrasou a ferramenta que dá a liberação para verificar se tem valor disponível. Como a greve já acabou, agora o Banco tem expectativa de voltar com tudo e fazer a maior 2 fase de consultas no aplicativo do dinheiro que foi esquecido. Veja agora então como realizar essa consulta.

Como fazer a consulta do dinheiro esquecido?

Para que você consiga realizar essa consulta do dinheiro esquecido nas instituições financeiras ao redor do Brasil, você deve acessar a nova plataforma do Banco Central, lá a consulta e a solicitação para saque do dinheiro esquecido estará suspenso no momento, pois isso aconteceu devido a greve dos servidores que bagunçou toda a demanda para os brasileiros conseguirem verificar se tem valores no mês de maio.

Para aqueles que já conseguiram realizar a consulta inicial, receberam uma notificação mostrando uma data específica para voltar ao site do valores a receber, neste endereço: www.valoresareceber.bcb.gov.br.

Para você que ainda não fez esse primeiro processo, precisa entrar no site citado acima e fazer a consulta desses valores que estão para receber, basta colocar a sua data de nascimento e o número do CPF. É importante destacar também que para ter esse acesso você precisa acessar a conta do Gov.br (estando no nível prata ou ouro), é obrigatório.

Depois que você conseguiu fazer a consulta inicial, basta acessar novamente o site acima e fazer esses procedimentos:

Faça o login

Consulte o valor a receber e qual a instituição que deve fazer isso para você ou qual é a origem desse dinheiro que foi esquecido

Depois você deve clicar em “solicitar por aqui” para conseguir receber esse pagamento em Pix, ou você também tem a opção de clicar em “Solicitar via instituição” assim você entrará em contato para combinar qual o banco.

Veja também: 2° CONSULTA dos valores a receber já está disponível? Confira!

Sistema Valores a Receber

Esse sistema é usado para saber qual foi a quantia do dinheiro esquecido tanto em poupanças como até mesmo em contas-correntes, nos bancos ao redor do Brasil. E também, podem fazer parte de algumas cobranças que são feitas indevidamente como por exemplo, em tarifas de crédito.

O Banco Central divulgou dados que existem cerca de R$ 8 bilhões de reais em dinheiro esquecido, só na primeira fase da consulta, R$ 4 bilhões ficaram livres para essa devolução aos brasileiros. Assim, consequentemente, nessa segunda fase da consulta, o valor que será liberado também está em R $4 bilhões.

Veja também: Descubra se você está ISENTO do Imposto de Renda a partir do próximo ano: consulta rápida!