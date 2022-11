Feirão possibilita desconto de até 99% em TODAS as suas dívidas, confira

Infelizmente, a quantidade de pessoas que têm o nome sujo é grande, cerca de 70% conforme os dados do Serviço de Proteção ao Crédito. Mas sabemos que esse problema não ocorre somente por falta de planejamento, a crise financeira veio para todos nesse tempo de pandemia, guerra, tudo ficou difícil e o salário mínimo que deveria suprir essas necessidades não está chegando nem perto.

O nome sujo pode prejudicar muitas pessoas de conseguirem liberação de crédito nas instituições financeiras fazendo seu poder comprar diminuir, as crises que os brasileiros enfrentaram atingiram especificamente o mercado nacional e internacional, ou seja, a inflação subiu.

Com isso, os itens básicos para o uso e consumo do ser humano teve um aumento repetitivo, e devido a isso a maioria das dívidas também estão relacionadas com esses temas. Não foi apenas por falta de planejamento financeiro e sim pela circunstância que nosso país passou e vem enfrentando até hoje.

Com todos esses acontecimentos, o Serasa decidiu fazer o Feirão Limpa Nome da Serasa, assim os brasileiros terão grandes chances de se livrar da inadimplência, melhor ainda, os descontos podem chegar a 99% na dívida. Confira!

Feirão Limpa Nome da Serasa

O feirão chegou para ajudar os brasileiros a saírem do negativado! A Serasa é uma empresa responsável pelos dados financeiros do mercado, incluindo o crédito. Assim, os brasileiros que estão com dívidas poderão negociar com a empresa parceira da Serasa e ganhar até 99% de desconto. Tudo isso incluindo uma boa forma de pagamento, para que o cliente consiga se comprometer a pagar na data certa estipulada, além de conseguir um parcelamento sem juros.

Fala sério! Esse feirão chegou com tudo! Você não precisa pagar para poder participar. Não perca tempo e já entra agora no site do Serasa: serasa.com.br/limpa-nome-online. Mas se caso você não possui um cadastro é necessário criar para poder acessar e conseguir negociar a dívida.

Veja também: 2° CONSULTA dos valores a receber já está disponível? Confira!

Como realizar o cadastro?

É um procedimento bem simples e rápido, você deve entrar no site oficial do Serasa, depois clicar em “Consultar CPF” e logo depois clique em “cadastrar”, você deve colocar algumas informações pessoais como documento, e-mail, telefone, entre outros e só assim você irá conseguir verificar os seus débitos e analisar as propostas que foram enviadas para o seu CPF e decidir se vai querer o acordo.

Viu? É bem fácil negociar o seu crédito no Feirão dentro da própria plataforma sem precisar sair de casa. As opções de pagamentos oferecem algumas opções, como o pix, ou boleto com parcelamento.

A empresa Serasa planejou esse feirão para proporcionar a melhor experiência para os clientes e conta com mais de 260 empresas que vão participar do feirão neste ano de 2022. Para as pessoas jurídicas, elas podem negociar através do feirão de negociação.

Veja também: Todos os brasileiros terão direito ao possível pagamento EXTRA de R$ 100,00?