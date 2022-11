INSS: Conheça a aposentadoria por idade PROGRAMADA!

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é conhecido como o órgão responsável por benefícios para aposentados, pensionistas, entre outros. Como ele atende uma grande quantidade de beneficiários, em cada benefício existe uma regra para que seja concedido o auxílio. Devido a isso, a nova lei da aposentadoria por idade programada está dando o que falar.

A nova lei está causando divergência, muitos acham que com a nova regra o trabalhador pode ter dificuldades em conseguir o benefício, e até mesmo com um valor de auxílio menor, segundo a fala do Hilário Bocchi Junior, que é um advogado especializado no assunto de previdência.

Com o acontecimento da Reforma da Previdência foi criado somente um aposentadoria, que é conhecida como a aposentadoria programada, ou seja, aqueles nomes que você ouvia falar como: aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição foram substituídos por essa nova, que também engloba a aposentadoria programada do professor ou especial.

É válido destacar que cada aposentadoria tem uma maneira para fazer o cálculo e saber quanto será o valor do auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social.

Qual é a nova regra para a aposentadoria?

Segundo informações compartilhadas, a nova regra é que agora na categoria de aposentadoria por idade é preciso que o segurado tenha ao menos 65 anos de idade e 20 anos de carência, ou seja, as contribuições válidas, já para as mulheres (seguradas) precisam ter 62 anos e 15 anos de carência, ou seja, as contribuições válidas.

É importante destacar também que essa regra é válida para os segurados que entraram para a Previdência a partir do dia 13 de novembro do ano de 2019 (data da reforma da previdência.

Contribuição antes da reforma da Previdência

Para as pessoas que tiveram início antes da reforma da Previdência, ou seja, já faziam a contribuição antes do dia 13 de novembro de 2019, o segurado tem o direito de se aposentar com carência de 15 anos e não 20, como é a regra de agora. Para quem não completou a idade até a reforma, tem então o acesso às regras para transição.

Porém para isso acontecer, o homem tem que comprovar a idade de 65 anos e a mulher 61, isso no ano de 2021. Já a partir do ano de 2023 a idade será fixada em 62 anos.

Como ficam os trabalhadores rurais e as pessoas com deficiência?

Mostraremos como ficará a idade para esse grupo conseguir se aposentar. Para as pessoas com deficiência tanto para os trabalhadores rurais, é preciso uma carência de 15 anos em atividades dentro dessas características. No entanto para esse grupo poder se aposentar a idade é de 55 anos para as mulheres, já para os homens 60 anos.

Trabalhadores rurais – tanto empregados como segurados especiais

Pessoas com deficiência – tanto nível leve, como moderada ou nível grave

