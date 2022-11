Passo a passo para SOLICITAR a CNH direto pela internet; confira!

Essa opção chegou para facilitar a vida dos motoristas. O Detran – Departamento de Trânsito – do Rio de Janeiro. Agora será permitido solicitar uma nova emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela internet, ou seja, de maneira 100% virtual, essa novidade irá facilitar pois muitos não têm muito tempo de se deslocar até uma agência presencial devido ao trabalho do dia a dia.

Segundo informações que foram compartilhadas pela autoridade de trânsito, para que seja feito esse procedimento, é necessário que sejam utilizadas todas as informações que estão no cadastro do motorista do antigo documento, precisa também estar incluído a foto do motorista e o cadastramento biométrico. Como nessa nova categoria não é preciso realizar o exame médico já que todo o procedimento é realizado no site do Detran: https://www.detran.rj.gov.br/.

É somente obrigatório ir até uma unidade pessoalmente para fazer a retirada da nova habilitação ou quando for necessário mudar alguma informação ou dado do documento. Muitos estão na dúvida se o preço pago pela internet é o mesmo que se fosse presencial,a resposta é sim! O preço para ambos é no valor de R$ 173,03, você consegue pagar e emitir o boleto pela própria página do Detran-RJ.

Passo a passo para SOLICITAR a CNH direto pela internet

Você entrando no site para conseguir tirar a sua via nova na CNH é bem fácil, basta seguir esses passos:

1 passo – Faça o login do Detran

2 passo – Clique na opção de solicitar a segunda via da CNH

3 passo – Informe os dados que vão pedir

4 passo – Após isso, é necessário efetuar o pagamento, leia as orientações na opção “pagamentos”

5 passo – Três dias depois, a versão da CNH digital estará disponível para download no aplicativo

Pronto, você já concluiu o seu pedido! Viu? É bem fácil e prático.

Qual modalidade é permitida fazer desta forma?

Essa categoria é muito importante para você entender como funciona essa nova modalidade, não é para todos. Só é possível fazer esse procedimento 100% online as pessoas que tiveram sua CNH roubada, extravio, quando aconteceu algum dano, furto, perda e até mesmo a rasura, somente dentro desses requisitos que a pessoa consegue tirar a CNH pela internet sem precisar passar por um novo exame médico.

Um ponto também que é preciso destacar é que para realizar esse procedimento é necessário que a CNH esteja dentro da validade. E para complementar, as pessoas que tiveram sua CNH roubada podem ficar isentas da taxa, porém para isso acontecer a pessoa precisa solicitar um processo administrativo (tem que ser presencial) no registro de ocorrência na sede ou ciretrans.

