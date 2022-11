Está sem dinheiro para pagar suas dívidas? Esta pode ser a sua SOLUÇÃO!

As pessoas com dívidas vencidas poderão renegociar e ter seus nomes limpos em 24 horas! Até 5 de dezembro, os brasileiros com dívidas poderão participar da Feirão Serasa Limpa Nome para renegociar as dívidas vencidas. A campanha oferece descontos de até 99%. Desta vez, o pagamento das dívidas será feito via Pix!

Segundo o Serasa, este ano o Feirão está contando com 260 empresas parceiras, oferecendo descontos em dívidas vencidas. Bancos, varejo, telefonia, universidades e outros estão participando. Os cidadãos com dívidas vencidas perderão apenas três minutos para negociar e terão seus nomes liberados em 24 horas. E, o mais importante, com descontos de até 99%.

“As inúmeras novidades em favor da população, o número recorde de parceiros e ofertas e a proximidade do 13º salário ajudarão os brasileiros a liquidar as dívidas e iniciar o novo ano com um nome limpo e crédito no mercado, disse Aline Maciel, gerente da Serasa”.

O que é o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um evento que traz milhões de ofertas incríveis para que mais e mais brasileiros possam pagar suas dívidas e começar de novo.

Segundo o Serasa, a inadimplência vem aumentando mês a mês no país, atingindo 68,39 milhões de pessoas com dívidas em setembro, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas do Serasa. O valor médio da dívida para cada inadimplente é de R$ 4.324,42, quase três salários mínimos.

Como pagar a sua dívida?

Com as negociações disponíveis nos canais digitais da Serasa, o Feirão 2022 traz novas funcionalidades, como a possibilidade de pagamento via Pix para que a dívida seja cancelada em 24 horas.

A negociação da dívida pode ser feita através dos canais do Serasa:

Site: serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa no Google Play e App Store no seguinte link > www.serasa.com.br/blog/aplicativo-serasa

Chamada gratuita 0800 591 1222

WhatsApp (11) 99575-2096.

Também é possível consultar e negociar dívidas pessoalmente nas agências postais, sob as mesmas condições, por uma taxa de R$ 3,60.

Serasa Limpa Nome é uma plataforma online que você pode ser acessada durante todo o ano e qualquer momento, para verificar as ofertas de negociação de seu nome.

O Feirão Limpa Nome, por outro lado, é um evento que ocorre em datas específicas, com mais parceiros para negociação e onde você pode obter descontos exclusivos. Algumas cidades recebem o Feirão Limpa Limpa Nome pessoalmente, mas o Feirão online pode ser acessado de qualquer lugar.

Como o meu nome vai para o Serasa?

Existem inúmeros motivos, mas a base de todos eles é a Negativação.

É a principal causa que leva a restrição ao seu nome no mercado. Acontece quando uma empresa notifica a Serasa ou outro birô de crédito sobre uma falta de acerto em suas contas. Isso pode ocorrer por não pagar em dia, como conta de água, energia, telefone, etc.

