Pix Caminhoneiro e Taxista irá CONTINUAR? Entenda o caso!

O governo do presidente eleito Lula (PT) ainda não bateu o martelo na continuidade ou não do programa Pix Caminhoneiro e no auxílio ao motorista de táxi. Os membros transitórios ainda não tocaram no assunto, e de acordo com informações dos bastidores devem continuar adotando uma estratégia de silêncio sobre este assunto. A tendência natural é que os projetos não continuem em 2023.

Criado em agosto, o Pix Caminhoneiro atende a pouco mais de 400 mil caminhoneiros em todo o país. Todos os trabalhadores recebem um saldo mensal de R$ 1 mil. O programa faz parte do chamado PEC de Benefícios e deve continuar a fazer pagamentos até o final deste ano. Logo depois, a tendência é que ele chegue ao fim.

Basicamente, a mesma lógica pode ser aplicada ao Auxílio Taxista. O projeto social também foi criado como parte da PEC de Benefícios. O programa atende um pouco mais de 300.000 pessoas, que em sua maioria vivem na região Sudeste. Os pagamentos também começaram em agosto e também devem continuar até o final deste ano, pelo menos.

Até 2023, a tendência é que ambos os programas cheguem ao fim. Pelo menos é isso que os sinais do governo Lula indicam até o momento. O candidato do PT não disse em nenhum momento de sua campanha que seria capaz de manter ambos os benefícios. Ele deliberou a permanência das promessas em torno do Auxílio Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) também não tem prometido manter o Pix Caminhoneiro e o Auxílio Taxista em 2023, mesmo considerando que ele foi o criador dos projetos. A avaliação dentro do Ministério da Economia, é que estes gastos só são possíveis porque o Brasil está oficialmente dentro do período de calamidade pública, algo que não se espera que aconteça em 2023.

Calendários

Mesmo que os pagamentos do Pix Caminhoneiro e do Auxílio Taxista ainda não estejam confirmados, o fato é que os usuários do programa social podem ficar tranquilos com as transferências para este ano de 2022.

Em novembro e dezembro, as transferências devem acontecer normalmente.

Leia mais: Lista revela as 9 áreas mais FÁCEIS de encontrar emprego no Brasil

Pix Caminhoneiro

1ª e 2ª parcelas: 9 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro.

Auxílio-taxista

1ª e 2ª parcela: 16 de agosto

1ª e 2ª parcela: 30 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro.

O que continuará?

Para o ano de 2023, a ideia central do governo do presidente eleito Lula é manter o valor da Auxílio Brasil em cerca de R$ 600. Hoje, a indicação oficial é que o aumento das transferências só será mantido até o final deste ano, 2022.

Para poder manter o valor de R$ 600 no próximo ano, Lula terá que negociar com o Congresso Nacional para encontrar uma lacuna no plano orçamentário herdado pelo governo do Presidente Jair Bolsonaro (PL).

Outro programa que deve continuar a fazer pagamentos no próximo ano é o vale-gás nacional. Entretanto, a tendência é que a liberação média caia do nível de R$100 para R$50, já que em 2023 o país não estará mais sob um período de calamidade pública.

Leia mais: Veja as diferenças do Auxílio Brasil de 2022 para 2023