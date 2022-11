INSS: Beneficiários são convocados para reavaliações, consulte

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente no Diário Oficial da União que iniciará o processo de revisão dos registros de seus beneficiários. O aviso foi publicado em 1º de novembro e a agência entrará em contato com os aposentados e pensionistas a partir deste mês até abril de 2023.

Hoje, mais de 36 milhões de brasileiros recebem um benefício mensal do INSS. O “pente-fino” não é uma prática nova, aqueles que estão aposentados por invalidez há alguns anos sabem que, de tempos em tempos, devem apresentar uma defesa ao Instituto comprovando que ainda podem receber o benefício. Esse é um dos procedimentos padrões do programa de reabilitação profissional.

Em seus primeiros contatos, o INSS fará um levantamento dos beneficiários portadores de deficiência que não tenham feito um exame médico por mais de um ano. Desde o início da pandemia, essa revisão do registro foi suspensa. Aqueles que recebem o auxílio-doença também fazem parte do grupo prioritário da autarquia neste processo de revisão, que totaliza 45 mil segurados.

Como funciona a revisão cadastral do INSS?

O próprio INSS é quem contata os segurados para a revisão do cadastro, através de correspondência, e-mail ou telefonemas. Portanto, é importante manter atualizado seu endereço residencial, número de telefone e e-mail no cadastro da previdência social. O beneficiário pode verificar e atualizar seus dados através do site meuinss.gov.br ou da aplicativo Meu INSS.

A partir do dia em que ele for notificado da revisão, o segurado tem 30 dias para agendar e comparecer à consulta médica. Esta programação também é feita no contato do INSS com o beneficiário. A autarquia dará orientação sobre os documentos e exames necessários a serem apresentados para que a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença continue sendo depositada.

É extremamente importante que o segurado compareça no dia e horário marcados para a consulta médica. Se ele não comparecer ao exame médico no prazo de 30 dias, o beneficiário corre o risco de ter sua aposentadoria ou auxílio suspenso.

Após o exame médico, o beneficiário deve apresentar o relatório ou certificado médico, conforme indicado pelo INSS no contato inicial.

Para garantir seu pagamento mensal, o documento atualizado deve conter as seguintes informações

Nome completo Data em que o relatório ou certificado foi emitido Informações sobre doença ou CID (Classificação Internacional de Doenças) Assinatura e carimbo do profissional de saúde Data de início e período estimado de ausência.

Como baixar e acessar o Meu INSS

Meu INSS é um aplicativo desenvolvido a mando da Previdência Social para facilitar a vida dos usuários. É uma maneira para agilizar o processo de atendimento das agências, com isso, possibilitando acessar extratos, solicitar benefícios e entre outros serviços.

O acesso é feito gratuitamente pelo aplicativo, que está disponível para Android (bit.ly/3TYcTdC) ou IOS (apple.co/3WqfiQe). Seu acesso também está disponível no site meu.inss.gov.br.

Você poderá baixar de uma maneira simples e prática, não requer muita memória do seu celular e deixamos os links disponíveis a baixo.

Com seu celular, abra a loja de aplicativos correspondente ao tipo de sistema (clicando nos links a cima), pesquise por “Meu INSS – Central de serviços”, clique em instalar e aguarde enquanto o aplicativo é baixado.

