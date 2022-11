ESTES apps podem estragar o seu celular: cuidado!

O telefone celular é o dispositivo mais utilizado na vida cotidiana. Sabendo disso, muitos criminosos estão sempre atentos para obter informações pessoais através dele. Eles buscam acesso a dados bancários, conversas e fotos arquivadas para tirar proveito dos usuários. A forma mais comum de “ataque” é através de aplicações que parecem oferecer um benefício para o usuário, mas se tornam um perigo para a segurança de qualquer cidadão.

Mesmo com os esforços do Google para garantir a segurança das ferramentas disponíveis na Play Store, as pessoas com Android ainda são ameaçadas por opções que utilizam métodos mais sofisticados para invadir a segurança do telefone celular. Uma lista de 16 aplicativos perigosos foi disponibilizada pela empresa de segurança cibernética McAfee.

Investigação conduzida

No meio de uma investigação, a empresa de antivírus e segurança cibernética encontrou mais de uma dúzia de aplicativos que exibiam malware chamado Clicker. Em resumo, entre as funções falsas prometidas pelos recursos para download estavam: Leitura do QR Code, aprimoramento de câmeras, conversores de unidade e gerenciadores de tarefas. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas possam ter sido prejudicadas por eles.

Após receber a reclamação, o Google removeu todos os aplicativos da Play Store. Além disso, embora os programas parecessem ser opções muito seguras, eles representavam riscos ao oferecer propagandas. Isto fez com que os usuários clicassem em seus links. Além de representar um perigo real para as informações pessoais de cada usuário, o malware também causou consumo excessivo de dados e aquecimento do dispositivo.

Confira os 10 aplicativos com o Clicker malware que foram detectados pela McAfee:

High-Speed Camera

Smart Task Manager

K-Dictionary

BusanBus

Currency Converter

Quick Note

Flashlight+

Ez Notes

Joycode

EzDica

Quais indícios meu celular pode apresentar quando está com vírus?

Mas como você sabe se seu telefone celular tem um vírus? Para perceber a ameaça, é bom estar atento a alguns sinais. A aparência de ícones estranhos é um deles. Em geral, cada ícone está relacionado a uma aplicativo – se algum deles não veio da fábrica ou não foi instalado pelo usuário, pode ser uma ameaça.

Outro sinal é um comportamento anormal. Se o smartphone falhar e não voltar ou continuar realizando ações por conta própria, ele também pode ser um vírus. Reiniciar de tempos em tempos ajuda a limpar a memória de processamento. Entretanto, se o problema persistir, é bom tomar algumas ações contra vírus no telefone. De modo semelhante, se a bateria se esgotar muito rapidamente e aparentemente sem razão aparente, isto também pode ser um sinal de que o dispositivo está infectado.

Além disso, seja suspeito se você vir publicidade excessiva, mensagens ou mensagens que não se lembra de ter compartilhado, ou aplicativos pedindo por seus dados. Outra dica é ficar de olho na conta de seu celular para ver se o consumo está dentro da faixa normal.

