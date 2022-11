Caixa LIBERA 3 novos saques para PIS e FGTS!

A Caixa Econômica Federal declarou que os trabalhadores podem receber até três retiradas ainda neste ano de 2022. A liberação de recursos ocorre para os beneficiários do PIS / Pasep e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

É importante notar que o dinheiro disponível do PIS/Pasep é destinado aos trabalhadores que operavam com um contrato assinado em 2019 ou 2020. Por outro lado, os valores do FGTS estão disponíveis para os cidadãos que têm um saldo em suas respectivas contas de benefícios.

Até agora, muitos trabalhadores não retiraram seus valores do PIS/Pasep para o ano-base de 2019 ou 2020. De qualquer modo, segundo o Governo Federal, as assistências estarão disponíveis até 29 de dezembro.

Para verificar se você tem direito e mais informações, acompanhe nossa matéria a seguir.

Quem tem direito a retirar os valores esquecidos do PIS/Pasep?

Para ter acesso aos benefícios, o trabalhador deve preencher os seguintes requisitos:

Estar registrado no PIS por pelo menos 5 anos

Ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base de 2019 ou 2020

Ter exercido uma atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2019 ou 2020

Ter dados atualizados no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Com relação à retirada dos valores, os trabalhadores com direito ao bônus 2020 só precisam acessar suas contas, uma vez que o benefício foi depositado automaticamente no início deste ano.

Quanto aos titulares com direito ao bônus 2019, eles devem solicitar o benefício, considerando que esta é uma segunda chance de resgatar os recursos. A solicitação pode ser efetuada através dos seguintes canais:

Através do escritório central da Alô Trabalhador, pelo telefone 158

Através de uma mensagem de e-mail, em [email protected]

Através do aplicativo de Caderno de Trabalho Digital (CTPS)

Através do Portal do Gov.br .

Saque extraordinário

Em dezembro, o prazo para os trabalhadores retirarem a quantia fixa de até R$1.000 do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) terá terminado. O valor é liberado na modalidade de retirada extraordinária, criada pelo Governo Federal em abril deste ano.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelas transferências, que normalmente são feitas através da Caixa Tem da Poupança Digital. Os depósitos foram fechados em junho, mas é possível ter acesso aos valores até 15 de dezembro.

Através da plataforma, o trabalhador pode realizar uma série de operações, tais como saques sem cartão de crédito, pagamentos de contas, entre outras. Por outro lado, aqueles que não utilizaram esta conta até agosto deste ano tiveram o dinheiro devolvido para as contas do FGTS.

Neste sentido, se o trabalhador ainda estiver interessado em receber o saque extraordinário, a partir de agora ele deverá fazer o pedido diretamente no aplicativo do FGTS. Lembrando que, o recebimento extraordinário é opcional e não obrigatório.

Como resgatar o FGTS extraordinário

Para aqueles que tiveram os valores devolvidos às contas do FGTS, devem solicitar o recibo on-line, através do aplicativo do Fundo de Garantia. Na prática, refere-se a um pedido de transferência, para uma conta da Caixa ou outras instituições.

Passo-a-passo:

Primeiro, acessar o aplicativo do FGTS, disponível para Android ( bit.ly/3tg677r ) e iOS ( bit.ly/3thd5ZW )

) e iOS ( ) Além disso, faça o login com os dados solicitados

Na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e veja o valor disponível

Selecione “Solicitar saque” e informe a conta onde o dinheiro deve ser pago

Confirme inserindo a senha do aplicativo

Finalmente, aguarde a transferência da quantia em sua conta, em um período de até 5 dias úteis.

