Como ficará o calendário do Auxílio Brasil no mês de novembro?

O mês de outubro já está prestes a acabar e os brasileiros têm dúvidas de como ficará o calendário no mês de novembro. Será que teve mudanças? Foi antecipado as parcelas? Fique conosco que vamos te explicar ao certo. O auxílio Brasil referente ao mês de novembro já foi compartilhado e todos os beneficiários já podem verificar.

Os pagamento do mês de outubro já estão sendo concluídos e a expectativa já é para o mês de novembro.

O auxílio brasil será antecipado em novembro?

Os brasileiros beneficiados estão com essa dúvida, pois nesse mês de outubro ocorreu um adiantamento no calendário, e a pergunta que não quer calar: vai ter adiantamento e qual será o valor das parcelas? Confira agora então qual será o valor e o dia do pagamento referente ao mês de novembro.

No mês de outubro, os beneficiários receberam o total de R$ 710,00 devido ao pagamento do auxílio Brasil (600) e o vale-gás (110). Entretanto, sobre o mês de novembro ainda haverá a parcela do vale-gás então os beneficiários receberão os R$ 600, que é o valor da parcela do auxílio Brasil que está previsto até dezembro deste ano, após isso provavelmente voltará o valor normal de R$ 400,00.

Então é importante destacar essa informação para os beneficiários não se confundirem e ficar esperar o valor cheio de R$ 710,00.

Calendário do mês de novembro

Segundo informações oficiais, até o presente momento o calendário referente ao mês de novembro sobre o pagamento das parcelas do Auxílio Brasil não foi antecipado, as datas continuam as mesmas que já estavam na programação. Não conseguiu ver o calendário? Veja a seguir qual o número final do NIS e qual a data de pagamento:

FINAL 1 – Pagamento dia 17 de novembro

FINAL 2 – Pagamento dia 18 de novembro

FINAL 3 – Pagamento dia 21 de novembro

FINAL 4 – Pagamento dia 22 de novembro

FINAL 5 – Pagamento dia 23 de novembro

FINAL 6 – Pagamento dia 24 de novembro

FINAL 7 – Pagamento dia 25 de novembro

FINAL 8 – Pagamento dia 28 de novembro

FINAL 9 – Pagamento dia 29 de novembro

FINAL 10 – Pagamento dia 30 de novembro

Análise qual o final do seu NIS e já marca a data que irá receber a parcela.

Quem tem direito de receber o auxílio Brasil?

Como cada benefício social pago pelo Governo Federal é preciso fazer parte de alguns requisitos, confira agora quem tem direito de receber as parcelas do auxílio Brasil:

Necessário ter cadastro do CadÚnico

As famílias que têm renda mensal de R$ 100 ou R$ 200 por cada membro, ou seja, situação de pobreza ou extrema pobreza, que inclui renda de 0 a R$ 100 por cada membro da família

Famílias que possuem gestante

Mulheres que amamentam

Ter na família: crianças ou jovens de até 21 anos

