Robô do INSS está negando pedido de aposentadoria, veja como se LIVRAR desse problema

O Instituto Nacional do Seguro Social é o principal órgão que cuida dos pedidos de aposentadoria, entretanto está acontecendo muito problema na hora da análise dos pedidos, cerca de 3 a cada 4 pedidos são negados. Isso porque a instituição começou a fazer uso de robô (inteligência artificial). São cerca de 200 mil pedidos e somente 50 mil são aprovados de forma automática, mas o restante são todos negados.

Os robôs já estão trabalhando para o INSS desde o mês de maio. Como toda ação tem os seus contras e positivos, essa nova tecnologia também: por um lado,a fila de concessões diminuiu, porém a quantidade de pedidos indeferidos cresceu relativamente, isso fez com que o pedido de recursos ficasse em alta devido o pedido ser negado.

Dicas para se livrar desse problema de pedido negado

O que muitos brasileiros querem é saber como ter o pedido aprovado e passar pelo o robô, com isso, foi compartilhado algumas dicas por alguns especialistas em Direito Previdenciário, para que o segurado possa ter mais chances na hora de pedir o benefício e ser aprovado. Além disso, também mostraremos dicas de como você pode dar entrada na aposentadoria.

Para você conseguir ter mais chances de ser aprovado, é necessário ser uma pessoa organizada e deixar seus documentos todos juntos, de forma visível e mais completa, ou seja, os carnês de contribuição ao longo do tempo que você foi pagando, carteira de trabalho, contracheques, preencher direito todos os requisitos que pedem para a aposentadoria,e é de extrema importância estar com todos os dados atualizados no CNIS – Cadastro Nacional de Informação Social.

O robô que é utilizado pelo INSS para aprovar ou negar o pedido se baseia especificamente em um documento que é o extrato de contribuições, pois é a partir desse documento que prova o seu tempo de contribuição, entrada e saída das instituições em que já trabalhou e recolhimentos. A análise do robô é feita imediatamente.

O vice-presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), Diego Cherulli, dá uma dica que pode ajudar a pessoa a se livrar desse problema do robô: as pessoas que buscam aposentadoria por idade, que contribuiu ao menos 15 anos e teve 180 dias de carência regular, pode conseguir a aprovação deste pedido mais rápido quando passar pela análise de inteligência artificial.

Veja também: Receber benefício do INSS sem precisar contribuir é possível? Como?

Como pedir a aposentadoria no INSS?

Veja esses passos e faça sem precisar sair de casa através do aplicativo Meu INSS, está disponível para baixar pelo Play Store tanto para Android como iPhone (iOS).

1 passo – Abra o aplicativo Meu INSS, insira seu login e a senha

2 passo – Na tela, procure a categoria “Benefícios” e depois clique em “Pedir aposentadoria”

3 passo – Após isso, você deve escolher qual o tipo de aposentadoria, na tela irá aparecer algumas opções como: aposentadoria rural, por idade, entre outros…

4 passo – Nesta etapa é preciso muita atenção, você deve clicar em “atualizar” e analisar todas as informações pessoais que foram inseridas no cadastro. Após isso clique em “avançar”

5 passo – Agora você responderá algumas perguntas sobre o seu tempo de contribuição

6 passo – Após isso, clique em “Anexos”, aqui você deve adicionar alguns documentos que mostre que você tem direito a aposentadoria

7 passo – Adicione cada uma das opções que você deseja enviar para análise

8 passo – Depois deve incluir o CEP e mostrará uma agência mais próxima de você, do INSS, caso precise comparecer até ela

9 passo – E por fim, confira todas as informações e finalize o procedimento

Veja também: Pedido do INSS negado? Saiba o que fazer!