Quanto tempo demora para o empréstimo do Auxílio Brasil ser APROVADO?

O auxílio Brasil é um dos benefícios sociais pagos pelo Governo Federal mais procurado pela população de baixa renda. Devido a isso, no final do mês de setembro, o Ministério da Cidadania anunciou que o empréstimo do auxílio Brasil aproximou cerca de 20,65 milhões de famílias para receber o consignado.

Por isso, muitas pessoas que estão tentando fazer a contratação do empréstimo consignado do auxílio Brasil, tem demonstrado insatisfação devido a demora para ter aprovação, que pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem ou Casas Lotéricas.

Empréstimo consignado do auxílio Brasil

O empréstimo consignado do auxílio Brasil surgiu para dar oportunidade para as pessoas de baixa renda conseguirem uma linha de crédito já que pelos bancos esse benefício é difícil e burocrático de ser aceito. A pessoa que recebe o auxílio Brasil pode fazer uma contratação de empréstimo no valor de R$ 2.569,34, esse é o máximo.

O modo de pagamento é 24 parcelas no valor de R$ 160,00. Entretanto, segundo informações, a partir do ano de 2023 o valor do auxílio será de R$ 400,00, então o cálculo que te mostraremos agora será baseado nesse valor, pois o valor de R$ 600,00 será até o mês de dezembro.

A pessoa receberá a parcela do auxílio Brasil no valor de R$ 405 – R$ 160,00 (valor da parcela do empréstimo), ficará no total no valor de R$ 245,00, ou seja, é esse valor que a pessoa ficará do benefício. Esse é cálculo para 2023, lembrando que esse ano ainda permanece o valor de R$ 600,00.

Como saber se meu empréstimo foi aprovado?

O empréstimo consignado do auxílio Brasil pode ser contratado por dois lugares, pelo aplicativo Caixa Tem e ir pessoalmente em uma lotérica, porém ambos mostraram a resposta somente pelo aplicativo. Aparecerá essa mensagem após a contratação “Sua proposta de contrato está em análise e o resultado sai dentro de 48 horas”.

Se for aprovado, você receberá a resposta por mensagem e o dinheiro irá cair na conta que você recebe as parcelas do auxílio Brasil. Se porventura acontecer de você estar dentro de todos os requisitos e tem direito de contratar o empréstimo mas esse procedimento está dando erro, o indicado é ir presencialmente até uma agência do banco Caixa Econômica Federal e informar o ocorrido.

Lá no banco da Caixa, algum representante irá te auxiliar e verificar a sua inscrição do auxílio Brasil.

Entretanto, devido a grande procura pelo empréstimo consignado, a Caixa Econômica Federal teve que prorrogar os pagamentos, pois não estão conseguindo dar conta da demanda e até mesmo o aplicativo estava parando de funcionar.

O prazo agora é de até 15 dias para que o valor seja depositado na conta das pessoas que optaram fazer esse pedido pelo banco da Caixa. Antes era em até 48 horas (2 dias), mas agora o prazo se estendeu. Lembrando que pode acontecer antes do prazo dos 15 dias.

