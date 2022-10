Como é possível ganhar dinheiro com o cartão de crédito? Entenda!

Quando se fala em cartão de crédito todo mundo já pensa nele como o violão, isso porque muitos brasileiros usam o cartão e na hora que chega a fatura é um valor altíssimo. Entretanto, existem formas de utilizar o cartão de crédito e fazer dinheiro, você pode até começar a ganhar algumas coisas.

Se você é uma pessoa que tem o controle financeiro, paga as coisas em dia, você tem muito mais chances de encontrar vantagens nesta categoria e, com certeza, o que mais o povo gosta de é ter descontos em viagens, ou seja, os pontos que você for acumulando você pode trocar por milhas, produtos ou em serviços. E sim, é verdade!

Dinheiro com cartão de crédito

O cartão de crédito desde quando foi lançado foi requisitado por todos, isso é fato, pois o primeiro pensamento que temos ao pegar um cartão de crédito é uma sensação de “alívio” já que vamos conseguir comprar o que vamos precisar sem precisar pagar na hora. Entretanto, conforme o tempo foi passando essa categoria não ficou apenas limitado nisso, com a ajuda da tecnologia, o uso do cartão de crédito se tornou mais vantajoso.

A partir de agora esse método de pagamento não é mais o vilão dos brasileiros, pois agora muitos sabem como utilizar o cartão e aproveitar as vantagens que eles podem oferecer, se você for um bom pagador e organizado com suas contas. Entretanto, é preciso saber primeiro qual cartão de crédito você vai escolher e pesquisar tudo sobre ele para verificar quais as vantagens que ele pode te oferecer.

Quando citamos milhas lá em cima do texto é porque é uma categoria muito conhecida por brasileiros e que ficou famosa, a troca de pontos por milhas. Mas o que fazer com isso? Com as milhas você consegue basicamente encontrar mais viagens em conta, e cada vez que compra mais passagem, as companhias aéreas o valor pago é revertido em milhas, essa categoria é mais vantajosa para quem viaja bastante.

Já para a pessoa que não tem muito tempo livre para ficar viajando, você tem a opção de conseguir vender suas milhas que foram acumuladas conforme o uso do seu cartão de crédito de modo organizado, pegar esse dinheiro e comprar algo que deseja, ou até mesmo ir guardando e juntando um dinheiro extra.

Conheça o seu cartão de crédito

O primeiro ponto antes de pegar um cartão de crédito estude para qual motivo você quer ele e no que ele pode te ajudar, pois existem alguns cartões que não permitem você trocar os pontos em produtos e até mesmo em serviços, entretanto a melhor vantagem é poder fazer isso, comprar produtos em troca dos pontos.

Um exemplo que podemos citar aqui é o programa Mastercard Surpreenda, pois é muito utilizado em parcerias, principalmente com empresas que aceitam sem burocracia os pagamentos em troca dos pontos que foi acumulado do cartão de crédito.

E para encerrar a nossa dica é: Quanto mais você gastar no seu cartão de crédito mais pontos você ganhará, o ideal não é sair gastando descontrolado e sim ter um controle financeiro para obter mais vantagens.

