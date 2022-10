Programa CNH Social garante carteira de habilitação GRATUITA para brasileiros; veja como funciona

O programa CNH Social de 2023 já está sendo um sucesso e um dos assuntos mais comentados, principalmente por ter a função de ajudar especificamente as pessoas de baixa renda. Além disso, o programa não servirá apenas para ajudar a tirar a Carteira Nacional de Habilitação, pode abrir também novas oportunidades de emprego.

É importante destacar que esse programa não estará disponível em todos os estados.

Programa CNH Social 2023

Com o programa CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Social 2023 servirá de grande ajuda para o público-alvo que não tem condições de tirar a carta, pois infelizmente em muitos estados o valor para tirar a habilitação pode chegar até R$ 3 mil, um valor muito alto prejudicando muitos brasileiros a tirar sua habilitação.

Devido a isso surgiu o programa, especialmente para ajudar nessa questão. A principal expectativa é dar um suporte para essas pessoas de baixa renda que têm o sonho de emitir a CNH, além disso, com a carta em mãos a pessoa consegue ter mais autonomia e até conseguir uma vaga de emprego, por que não? Muitas empresas buscam profissionais que saibam dirigir e que tenham a Carteira Nacional de Habilitação em mãos.

Vale destacar aqui que esse programa, embora seja um programa federal, não estará disponível em todos os estados. Essa decisão partirá de cada estado, cabe a ele verificar se inclui esse programa e a quantidade de vagas. Infelizmente, sabemos que não são todos que vão aderir ao programa para facilitar as pessoas que não tem condições de tirar a carta.

Para você ter mais informações sobre o programa, é indicado entrar no site do Departamento Estadual de Trânsito de cada estado, lá você consegue verificar se vai ter o programa, qual a data de inscrição e a quantidade de vagas liberadas.

Quais os requisitos para participar do programa CNH Social 2023?

Se a decisão cabe a cada estado decidir que vai aderir ou não ao programa CNH Social 2023, o mesmo pode definir os requisitos que a pessoa de baixa renda precisa estar incluso, caso ao contrário, se a pessoa não estiver dentro do perfil exigido não poderá participar.

Entretanto, listamos para você algumas regras que podem ser estabelecidas no geral. Verifique:

Se caso for estudante é preciso ser de escola pública

Estar desempregado há mais de um ano

Possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)

Ter 18 anos ou mais

Saber ler e escrever

Ter renda familiar mensal de até 2 salários mínimos

Ser beneficiário de algum programa social

Agora que você sabe ao menos as regras gerais que os estados podem aderir (isso dependerá de cada um), você já consegue analisar se está mais ou menos dentro do perfil, mas é importante entrar no site e verificar oficialmente sobre o seu estado.

É válido lembrar que toda a gratuidade do programa CNH Social 2023 não cobre apenas o valor cobrado pelo Detran, como por exemplo o valor da emissão do documento, valor dos exames, o programa também dá suporte do valor cobrado na auto escola. Em suma, é um programa que realmente vai ajudar muitos brasileiros a conseguirem realizar o sonho de ter em mãos sua Carteira Nacional de Habilitação.

